Les États-Unis commencent à rapatrier des migrants haïtiens depuis le Texas

Certains des milliers de migrants haïtiens qui ont traversé le Mexique pour se rendre dans un camp frontalier du Texas ont été rapatriés dimanche par les États-Unis dans leur patrie frappée par la pauvreté dans le but de dissuader d’autres de pénétrer dans le pays.

Un responsable américain a déclaré à l’Associated Press que trois vols avaient décollé de San Antonio pour Port-au-Prince et arriveraient dans l’après-midi. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car la personne n’était pas autorisée à discuter de la question publiquement.

De nombreux migrants vivent en Amérique latine depuis des années, mais demandent maintenant l’asile aux États-Unis alors que les opportunités économiques au Brésil et ailleurs se tarissent. Des milliers de personnes vivent sous et à proximité d’un pont dans la ville frontalière de Del Rio, au Texas, et beaucoup d’entre elles ont déclaré qu’elles ne seraient pas dissuadées par les plans américains.

Certains ont déclaré que le récent tremblement de terre dévastateur en Haïti et l’assassinat du président Jovenel Moïse les font craindre de retourner dans un pays qui semble plus instable qu’au moment de leur départ.

« En Haïti, il n’y a pas de sécurité », a déclaré Fabricio Jean, un Haïtien de 38 ans arrivé au Texas avec sa femme et ses deux filles. « Le pays est en crise politique.

Des dizaines de personnes ont traversé le Rio Grande samedi, rentrant au Mexique pour acheter de l’eau, de la nourriture et des couches à Ciudad Acuña avant de retourner au campement du Texas.

Junior Jean, un homme de 32 ans originaire d’Haïti, a regardé les gens transporter prudemment des caisses d’eau ou des sacs de nourriture dans l’eau de la rivière jusqu’aux genoux. Jean a déclaré avoir vécu dans la rue au Chili ces quatre dernières années, résigné à chercher de la nourriture dans les poubelles.

“Nous recherchons tous une vie meilleure”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a écrit dimanche sur Twitter qu’il était préoccupé par les conditions dans le camp frontalier et que les migrants seraient de retour les bienvenus.

“Nous voulons les rassurer que des mesures ont déjà été prises pour leur offrir un meilleur accueil à leur retour au pays et qu’ils ne seront pas laissés pour compte”, a-t-il tweeté. Henry n’a pas fourni de détails sur les mesures. Un porte-parole du gouvernement haïtien n’a pas pu être immédiatement joint pour commenter.

Un autre leader politique haïtien a demandé dimanche si la nation pouvait gérer un afflux de migrants de retour et a déclaré que le gouvernement devrait arrêter le rapatriement.

« Nous avons la situation dans le sud avec le tremblement de terre. L’économie est une catastrophe, (et) il n’y a pas d’emplois », a déclaré le ministre des élections Mathias Pierre, ajoutant que la plupart des Haïtiens ne peuvent pas satisfaire les besoins de base. “Le Premier ministre devrait négocier avec le gouvernement américain pour arrêter ces expulsions en ce moment de crise.”

Le département américain de la Sécurité intérieure a déclaré samedi qu’il avait déplacé environ 2 000 migrants du camp vers d’autres endroits vendredi pour traitement et expulsion possible. Un communiqué de l’agence a également indiqué qu’elle aurait 400 agents et officiers dans la région d’ici lundi matin et en enverrait davantage si nécessaire.

L’annonce a marqué une réponse rapide à l’arrivée soudaine d’Haïtiens à Del Rio, une ville du Texas d’environ 35 000 habitants à environ 230 kilomètres à l’ouest de San Antonio. Il se trouve sur un tronçon de frontière relativement éloigné qui n’a pas la capacité d’accueillir et de traiter un si grand nombre de personnes.

Les Haïtiens ont migré vers les États-Unis en grand nombre depuis l’Amérique du Sud depuis plusieurs années, beaucoup ayant quitté leur pays des Caraïbes après un tremblement de terre dévastateur en 2010. Après que les emplois se soient taris depuis les Jeux olympiques d’été de 2016 à Rio de Janeiro, beaucoup ont fait le dangereux voyage à pied, en bus et en voiture jusqu’à la frontière américaine, y compris à travers le tristement célèbre Darien Gap, une jungle panaméenne.

Les douanes américaines et la protection des frontières ont fermé vendredi la circulation des véhicules et des piétons dans les deux sens au seul poste frontière entre Del Rio et Ciudad Acuña “pour répondre aux besoins urgents de sûreté et de sécurité” et il est resté fermé samedi. Les voyageurs étaient dirigés indéfiniment vers un passage à Eagle Pass, à environ 90 kilomètres.

Les estimations de la foule variaient, mais le maire de Del Rio, Bruno Lozano, a déclaré samedi soir qu’il y avait plus de 14 500 immigrants dans le camp sous le pont. Les migrants ont dressé des tentes et construit des abris de fortune à partir de roseaux géants connus sous le nom de canne carrizo. Beaucoup se sont baignés et lavés des vêtements dans la rivière.

On ne sait pas comment un si grand nombre s’est amassé si rapidement, bien que de nombreux Haïtiens se soient rassemblés dans des camps du côté mexicain de la frontière pour attendre avant de décider de tenter d’entrer aux États-Unis.

Le nombre d’arrivées d’Haïtiens a commencé à atteindre des niveaux insoutenables pour la patrouille frontalière à Del Rio il y a environ 2 semaines et demie, ce qui a incité le chef de secteur par intérim de l’agence, Robert Garcia, à demander de l’aide au siège, selon un responsable américain qui n’était pas autorisé. de discuter publiquement de la question.

Depuis lors, l’agence a transféré des Haïtiens dans des bus et des camionnettes vers d’autres installations de la patrouille frontalière au Texas, en particulier El Paso, Laredo et la vallée du Rio Grande. Ils sont pour la plupart traités en dehors de l’autorité gouvernementale liée à la pandémie, ce qui signifie qu’ils peuvent demander l’asile et rester aux États-Unis pendant que leurs demandes sont examinées. L’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis prend des décisions en matière de garde, mais les familles ne peuvent généralement pas être détenues plus de 20 jours en vertu d’une ordonnance du tribunal.

Le plan de la sécurité intérieure annoncé samedi signale un passage à l’utilisation de l’autorité liée à la pandémie pour une expulsion immédiate vers Haïti sans possibilité de demander l’asile, a déclaré le responsable.

Les vols prévus, bien que potentiellement massifs, dépendent de la réponse des Haïtiens. Ils devront peut-être décider de rester sur place au risque d’être renvoyés dans une patrie appauvrie ou de retourner au Mexique. Les mineurs non accompagnés sont exemptés des expulsions accélérées.

Homeland Security a déclaré dans un communiqué que “nos frontières ne sont pas ouvertes et les gens ne devraient pas faire le voyage dangereux”.

“Les individus et les familles sont soumis à des restrictions aux frontières, y compris l’expulsion”, a écrit l’agence.