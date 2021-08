Les États-Unis commencent à réduire leurs effectifs à l’aéroport de Kaboul 10z viral

in

Des soldats de la dixième division de montagne de l’armée américaine assurent la sécurité à l’aéroport international Hamid Karzai, à Kaboul, en Afghanistan, le 15 août 2021. (US Navy/Central Command Public Affairs/Sergeant Isaiah Campbell/Handout via .)

Les États-Unis ont commencé à réduire les effectifs de troupes à l’aéroport de Kaboul en Afghanistan avant la date limite du 31 août fixée par le président Biden pour un retrait complet, ont confirmé mardi plusieurs médias.

Un haut responsable de la défense a déclaré que certaines troupes non essentielles à l’effort d’évacuation d’Afghanistan ont déjà quitté l’aéroport, dans des commentaires à CNN.

“Jusqu’à présent, la réduction n’affecte pas la mission”, a déclaré le responsable. “Si vous pouvez avoir un ensemble de missions plus petit et continuer à mener la mission, alors vous pouvez réduire votre empreinte et réduire vos risques.”

La réduction a commencé avec des milliers d’Américains toujours en Afghanistan. Environ 4 000 Américains, ainsi que leurs familles, ont été évacués d’Afghanistan depuis la mi-août, a déclaré mardi aux journalistes le porte-parole du Pentagone, John Kirby. La Maison Blanche a estimé la semaine dernière qu’il y avait au moins 11 000 Américains dans le pays.

En réponse à une question d’un journaliste, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a confirmé que l’évacuation des civils devrait s’arrêter avant la date limite de retrait des troupes du 31 août, pour donner aux militaires le temps d’évacuer les troupes et le matériel.

“Ce serait correct, oui”, a déclaré Psaki. « Il faudrait que nous ayons le temps de réduire la présence. »

Les États-Unis ont évacué environ 60 000 personnes d’Afghanistan au total depuis le 14 août, dont des milliers d’Afghans qui ont aidé les troupes américaines et les sous-traitants de la défense pendant la guerre de deux décennies.

Le président Biden a déclaré mardi aux chefs d’État européens qu’il respecterait la date limite de retrait du 31 août. Plus tôt le même jour, les talibans ont averti que le groupe n’accepterait pas une prolongation du délai.

Zachary Evans est rédacteur de nouvelles pour National Review Online. C’est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.