Les États-Unis considèrent le Pakistan comme utile uniquement pour nettoyer les dégâts en Afghanistan, selon Imran Khan

Khan a déclaré que depuis que les États-Unis ont décidé d’avoir un “partenariat stratégique” avec l’Inde, Washington traitait le Pakistan différemment, selon un journaliste présent à la réunion. (Source de la photo : AP)

S’attaquant aux États-Unis, le Premier ministre Imran Khan a déclaré que Washington considère le Pakistan comme « utile » uniquement pour nettoyer le « gâchis » qu’il a laissé en Afghanistan après 20 ans de combats et préfère l’Inde lorsqu’il s’agit de former une « stratégie » Partenariat”. L’Afghanistan a connu une recrudescence de la violence des talibans après l’annonce par le président américain Joe Biden du retrait des troupes américaines et de l’OTAN d’ici le 31 août.

“Le Pakistan n’est considéré comme utile que dans le contexte d’une manière ou d’une autre de régler ce gâchis qui a été laissé derrière lui après 20 ans à essayer de trouver une solution militaire alors qu’il n’y en avait pas”, a déclaré Khan à des journalistes étrangers à son domicile mercredi. Khan a déclaré que depuis que les États-Unis ont décidé d’avoir un “partenariat stratégique” avec l’Inde, Washington traitait le Pakistan différemment, selon un journaliste présent à la réunion. Islamabad est mécontent que Biden n’ait pas parlé au Premier ministre Khan depuis qu’il a pris la présidence en janvier.

Le conseiller à la sécurité nationale du Pakistan, Moeed Yusuf, a récemment exprimé sa déception face à la réticence du président Biden à contacter le Premier ministre Khan, bien qu’il considère Islamabad comme un pays important dans certaines questions critiques comme l’Afghanistan. Yousuf a également déclaré qu’Islamabad a d’autres « options » si le dirigeant américain continue d’ignorer les dirigeants du pays.

Le département d’État américain avait toutefois assuré à Islamabad que Washington reconnaissait le rôle vital du Pakistan dans le rétablissement de la paix en Afghanistan et souhaitait qu’Islamabad joue ce rôle.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin s’est entretenu par téléphone avec le chef de l’armée pakistanaise, le général Qamar Javed Bajwa, cette semaine et a discuté de la situation actuelle en Afghanistan.

Après l’appel, le Pentagone a déclaré que les États-Unis discutaient avec les dirigeants pakistanais de la nécessité de fermer les refuges pour les militants talibans le long de la frontière afghano-pakistanaise, qui constituent une source d’insécurité et d’instabilité en Afghanistan.

L’Afghanistan et les États-Unis ont critiqué le Pakistan dans le passé pour avoir autorisé les combattants talibans à entrer au Pakistan où ils bénéficient de refuges sûrs et reçoivent également des soins médicaux.

Lors de la rencontre avec des journalistes étrangers, le Premier ministre Khan a déclaré qu’une solution politique au problème afghan était difficile car les talibans n’étaient pas prêts à parler avec le gouvernement de Kaboul tant que le président Ashraf Ghani serait là. Il a déclaré que les dirigeants talibans lui avaient dit lors d’une visite que le gouvernement de Ghani était une marionnette. “La condition est que tant qu’Ashraf Ghani sera là, nous (les talibans) n’allons pas parler au gouvernement afghan”, ont déclaré Khan citant les dirigeants talibans. Khan a pris une position ferme sur le retrait précipité des troupes américaines d’Afghanistan, qui a plongé le pays dans une situation chaotique. Khan a également réitéré que le Pakistan ne fournirait pas de bases aux forces américaines après le retrait. Bien qu’il ne soit pas clair si les États-Unis ont officiellement demandé l’installation.

Le Pakistan a déclaré qu’il avait utilisé son influence sur les talibans pour pousser les insurgés à des pourparlers avec les États-Unis et le gouvernement afghan afin de trouver une solution politique à la crise. Khan a déclaré le mois dernier que les États-Unis “avaient vraiment tout gâché” en Afghanistan alors qu’il remettait en question le motif américain de l’invasion du pays en 2001 en premier lieu, puis leurs tentatives ultérieures de rechercher une solution politique avec les talibans en position de faiblesse. .

