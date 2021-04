Les États-Unis constatent une forte baisse des vaccinations pour la première fois depuis février ⋆ .

Selon de nouvelles données, le nombre de vaccinations délivrées aux États-Unis a baissé depuis février.

Le Washington Post a rapporté que même si les restrictions d’âge et de santé se sont assouplies, environ 3 millions d’Américains reçoivent leurs vaccins quotidiennement, ce qui représente une diminution de 11% de la moyenne sur sept jours. Auparavant, le pays n’a connu une baisse des vaccinations que lorsque les conditions hivernales rigoureuses ont obligé les sites de vaccination à fermer et retardé l’expédition des produits.

Cette dernière régression coïncide avec l’interdiction temporaire de l’utilisation de l’une des trois vaccinations. Le vaccin produit par Johnson et Johnson a été mis en pause après qu’un petit pourcentage de personnes a eu des caillots sanguins mortels après avoir reçu le vaccin. Selon le Post, d’autres facteurs contribuant à la baisse comprennent une baisse de la demande de vaccin et une réticence à la vaccination.

Les résidents du Maryland reçoivent le vaccin Moderna COVID-19 par le biais du département de la santé du comté d’Anne Arundel dans une clinique de vaccination communautaire contre le COVID-19 de la Metropolitan United Methodist Church, le 23 mars 2021 à Severn, Maryland. (Photo par Win McNamee / .)

«Ce sera beaucoup plus un jeu au sol intense où nous devons nous concentrer sur des événements plus petits plus adaptés pour répondre aux besoins et aux préoccupations des communautés ciblées qui ont des sensibilités différentes et des besoins différents», a déclaré Steven Stack, commissaire du Département de la santé publique du Kentucky. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, l’État Bluegrass a administré 2 934 874 vaccins.

Les tracas liés à la prise de rendez-vous ont également dissuadé de nombreuses personnes de se faire vacciner. Nirav Shah, le personnel principal du département de la santé du Maine et président de l’Association of State and Territorial Health Officials, a partagé avec le journal l’importance des sites de vaccination sans rendez-vous, des trajets gratuits et des services de porte-à-porte.

«Ce que nous avons tous vu dans le travail que nous avons effectué, c’est que ce n’est pas suffisant pour [the] vaccin pour être dans un état, il ne suffit pas qu’il soit sur un site de vaccination ou chez le médecin », a déclaré Shah lors d’un appel à la presse.

Malgré la baisse moyenne à l’échelle nationale, le Washington Post a rapporté que les vaccinations quotidiennes sont toujours en hausse dans le Delaware, la Californie, Hawaï, le Kentucky et l’Utah, en plus du district de Columbia et de Porto Rico. Le déclin le plus marqué s’est produit dans le Maine, l’Alaska et le New Hampshire.

Le CDC a rapporté jeudi que 89 245 776 personnes, soit près de 27% de la population totale des États-Unis, étaient entièrement vaccinées. Près de la moitié de tous les Américains ont reçu au moins un vaccin. Après un premier déploiement difficile sous l’administration de l’ancien président Donald Trump, l’actuel commandant en chef Joe Biden a changé les perspectives sur la voie de la fin de la pandémie. theGrio signalé Biden a atteint le cap promis consistant à administrer 200 millions de vaccins contre le coronavirus au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir alors que la Maison Blanche intensifie ses efforts pour vacciner le reste du public.

Selon NPR, le président a suggéré aux entreprises d’autoriser les employés à utiliser des congés payés pour obtenir leur vaccin COVID-19 alors qu’il célébrait le succès de l’administration.

“Aucun Américain qui travaille ne devrait perdre un seul dollar de son chèque de paie parce qu’il fait son devoir patriotique de se faire vacciner”, a déclaré Biden. Il a continué d’ajouter: «nous avons encore du travail à faire» pour faire vacciner davantage d’Américains, affirmant que «le large éventail d’Américains n’a pas reçu de vaccin».

Le président américain Joe Biden prononce une allocution sur la réponse au COVID-19 et l’état des vaccinations à l’auditorium de la Cour sud du bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower le 21 avril 2021 à Washington, DC. À ce jour, le président Biden a déclaré que les États-Unis avaient distribué 200 millions de vaccins contre le COVID-19. (Photo par Alex Wong / .)

Les personnes entièrement vaccinées qui continuent à adhérer aux directives de distanciation sociale mandatées par le CDC courent un faible risque de contracter le coronavirus. CNN a signalé que le risque «d’infections par rupture» est relativement faible. Selon le rapport, sur 417 employés de l’Université Rockefeller qui ont été complètement vaccinés avec soit le Pfizer ou alors Moderna projectiles, deux d’entre eux, soit environ 0,5%, ont eu des infections par étapes plus tard. Les données ont été publiées mercredi dans le New England Journal of Medicine.

«Nous avons caractérisé des exemples authentiques de percée de vaccins se manifestant comme des symptômes cliniques», ont écrit les chercheurs dans leur étude selon CNN. «Ces observations ne minent en rien l’importance des efforts urgents déployés aux niveaux fédéral et des États pour vacciner la population américaine. Ils soutiennent également les efforts visant à faire progresser un nouveau rappel de vaccin (ainsi qu’un vaccin pan-coronavirus) pour fournir une protection accrue contre les variantes.

Les deux infections révolutionnaires étaient toutes deux chez des femmes, une, une personne en bonne santé de 65 ans qui a été directement exposée au virus par leur partenaire non vacciné. Elle a reçu sa deuxième dose du vaccin Pfizer le 9 février et a été testée positive pour Covid-19 le 17 mars. L’autre, une femme en bonne santé de 51 ans qui a reçu sa deuxième dose du vaccin Moderna le 19 février, a été testée positive pour Covid-19 le 10 mars.

CNN a rapporté que le CDC avait reçu moins de 6000 rapports d’infections à coronavirus révolutionnaires parmi plus de 84 millions de personnes entièrement vaccinées dans tout le pays et les experts affirment que les résultats sont attendus car aucun vaccin n’est efficace à 100%.

