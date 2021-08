Les États-Unis continuent de dominer les médailles aux Jeux olympiques de 2021 ⋆ 10z viral

Les États-Unis continuent de devancer leurs concurrents aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 alors que les événements touchent à leur fin, remportant beaucoup plus de médailles que leur concurrent le plus proche, la Chine, et suivant de près ce pays en or.

Samedi, les États-Unis détenaient 108 médailles – 36 en or, 39 en argent et 33 en bronze – tandis que la Chine avait remporté 87 médailles au total.

La Chine mène les États-Unis en médailles d’or, mais seulement par deux. Les États-Unis ont comblé cet écart ces derniers jours.

Le concurrent le plus proche des deux pays, le Comité olympique russe, totalisait 68 médailles samedi.

Lien source