Les États-Unis contre. Vince McMahon : 5 raisons pour lesquelles je suis impatient de voir les séries WWE et Blumhouse

Comme tout procès, le cas de stéroïdes de Vince McMahon a eu plusieurs témoins, mais il ne s’agissait pas seulement de médecins, de formateurs et d’autres experts. Non, une partie de la liste de la WWF (ainsi que d’autres lutteurs de haut niveau qui avaient quitté l’entreprise) a pris la parole lors du procès, et mon garçon, j’ai hâte de voir comment cela se déroulera. Selon Sports Illustrated, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Rick Rude, Big John Studd, Tom Zenk, Tull Blanchard et Nailz ont pris position, un seul lutteur a déclaré que McMahon lui avait ordonné d’utiliser des stéroïdes.

Si vous pensiez que ce lutteur aurait été Hulk Hogan, vous vous trompez même si cela aurait été logique étant donné que Hogan a quitté la WWF l’année précédente et ferait ses débuts dans la WCW rivale juste un mois avant le début du procès. Le seul lutteur qui a prétendu avoir reçu l’ordre de Vince McMahon de se faire sucer était Nailz, selon le New York Times.

