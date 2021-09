Les États-Unis d’Amérique considérés comme un moteur de croissance clé pour les produits de luxe – WWD

Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, les analystes du luxe voient les États-Unis comme un marché émergent – ​​et un marché qui devrait continuer à faire grimper la fortune des plus grands acteurs européens.

Certes, les récents taux de consommation ont été stupéfiants.

Selon Mastercard SpendingPulse, le secteur du luxe aux États-Unis enregistre des gains à trois chiffres depuis mars, les dépenses de luxe en juillet ayant augmenté de 118% par rapport à 2020 et de 54% par rapport à 2019.

“Notre scénario de base pour la demande mondiale de produits de luxe est bénin, avec une nouvelle accélération probable au troisième trimestre”, a déclaré Luca Solca, analyste de recherche senior, produits de luxe mondiaux, chez Bernstein. « Les cycles de demande des consommateurs ne se terminent pas brusquement. Une vague de demande comme celle-ci pourrait bien durer 12 mois ou plus.

Et quelle vague ça a été.

En juillet, Kering a déclaré que les ventes au détail de ses maisons de luxe avaient grimpé de 263% en glissement annuel au deuxième trimestre en Amérique du Nord, les marques dirigées par Gucci gagnant du terrain auprès de tous les groupes d’âge. De même, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a vu ses ventes au T2 aux États-Unis plus que doubler au deuxième trimestre et 60 % au premier semestre, presque égalant la croissance en Asie, hors Japon, où les revenus ont augmenté de 70 % au cours des six premiers mois de l’année. .

Selon les observateurs, une épargne massive, une demande refoulée, des mesures de relance et une économie robuste ont tous contribué à ce que certains ont décrit comme une surconsommation de produits de luxe aux États-Unis ces derniers mois.

“Nous avons été très optimistes sur les produits de luxe”, a déclaré Oliver Chen, directeur général et analyste principal de la recherche sur les actions couvrant la vente au détail et les produits de luxe chez Cowen. « Il y a un certain degré de bifurcation sur le marché où les produits de luxe ont été robustes, puis les consommateurs continuent à rechercher de la valeur. Le luxe fait également un meilleur travail d’innovation avec les clients.

« La pandémie a donné aux concepteurs et aux créatifs l’occasion de réfléchir et d’innover », a-t-il ajouté. « Toute la bonne dynamique que nous voyons maintenant devrait se poursuivre. De plus, nous pourrions avoir la meilleure période de rentrée scolaire que nous ayons jamais vue dans notre vie – parce que tout le monde retourne à l’école.

Selon Chen, l’adoption par le luxe de la vente en ligne et de la précarisation – ainsi qu’une posture plus inclusive, démocratique et jeune –) se conjuguent pour stimuler le secteur. “Le luxe est en train de se redéfinir, de se moderniser pour les nouvelles générations d’acheteurs.”

Erwan Rambourg, responsable mondial de la recherche sur les consommateurs et la vente au détail chez HSBC, a déclaré que «la reprise en forme de K décrite par la campagne Biden en 2020 a été une réalité et les consommateurs qui étaient aisés avant COVID-19 sont souvent encore mieux lotis maintenant et, en conséquence, ont dépensé pour le luxe pour la première fois ou, sinon, en ont dépensé davantage. Nous avons vu des échanges à la hausse et des paniers plus élevés. »

Il a noté que la montée en flèche des marchés boursiers et la tendance au « rester-cationing » ont déplacé les dépenses vers les biens plutôt que les expériences de voyage et ont ainsi soutenu la consommation de produits de luxe personnels.

« Alors que les restrictions liées au COVID-19 sont levées, les consommateurs sont impatients de reprendre vie et, comme ils le font, ils dépensent de l’argent – ​​à la fois en expériences et en produits », a convenu Solca.

De plus, “les médias sociaux et les KOL ont contribué à rendre universelles les aspirations des consommateurs aux produits de luxe : tout le monde veut se démarquer et être à son meilleur sur Instagram”, a poursuivi Solca, notant également que “les marques de luxe ont pu adopter de nouvelles catégories de produits, comme les baskets et les t-shirts, qui trouvent un écho auprès des jeunes consommateurs.

Mastercard SpendingPulse a récemment cité une forte demande de tenues de soirée et de tenues de soirée en Amérique, compte tenu de la recrudescence des mariages, des fêtes et des réunions à mesure que les restrictions pandémiques se relâchent.

“Le consommateur américain est de retour… et le luxe est en tête de liste”, a déclaré Steve Sadove, conseiller principal de Mastercard et ancien PDG et président de Saks Inc. “C’est le secteur le plus fort du marché.”

Sadove a cité une forte corrélation entre les performances boursières et les dépenses des consommateurs haut de gamme, mais aussi une demande refoulée. « J’ai été coincé à l’intérieur et je veux m’exprimer », c’est ainsi qu’il a décrit le sentiment général.

Selon les données de Mastercard pour juillet, les dépenses en vêtements ont augmenté de 10 % avant la pandémie, les grands magasins de 7 % et le canal traditionnel de 15 %.

Rappelant la honte des dépenses de luxe après la crise financière de 2007-2008, lorsque certains acheteurs penauds ont demandé des sacs en papier brun dans les magasins haut de gamme, Sadove a déclaré : « Je pense que nous sommes maintenant dans la situation inverse.

Selon l’enquête la plus récente d’Amex Trendex, un quart des consommateurs ont déclaré qu’ils dépensaient déjà pour des produits de luxe aux niveaux d’avant la pandémie ; un tiers ont déclaré qu’ils aimaient maintenant s’habiller pour des événements sociaux et des rassemblements plus qu’avant la pandémie, et près de la moitié (48%) ont déclaré qu’ils prévoyaient de faire plus d’efforts pour leur apparence.

« Nous avons constaté une forte demande pour nos produits haut de gamme. En fait, au deuxième trimestre, l’acquisition de nouveaux titulaires de cartes a atteint un niveau record et les taux de rétention restent supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie », a déclaré Rafael Mason, vice-président senior des produits haut de gamme mondiaux chez American Express.

Soulignant un appétit pour des expériences uniques, 80% des Millennials ont déclaré qu’ils étaient intéressés à faire du shopping dans des magasins éphémères avec des nouveautés ou des produits en édition limitée par rapport au commerce de détail standard, selon les données d’Amex Trendex.

Rambourg de HSBC voit certainement un changement plus profond dans l’état d’esprit des consommateurs en cours.

« Si la demande de luxe ne concernait que la richesse, les États-Unis auraient déjà été beaucoup plus importants, donc les incitations financières récentes – marchés boursiers forts, séjours, plans de relance – ont peut-être eu une influence, mais le véritable changement est plus psychologique que financier là-bas », a-t-il déclaré dans une interview. « D’un point de vue psychologique, le soi-disant facteur de culpabilité qui prévalait après le 11 septembre et à nouveau après la crise financière mondiale semble s’être évaporé. Le marché du luxe américain est toujours freiné par une culture du rapport qualité-prix, mais un consommateur plus jeune, plus diversifié et riche est désormais beaucoup plus disposé à dépenser pour des étiquettes haut de gamme. »

Selon lui, alors qu’il devient plus acceptable en Amérique de se lancer dans les produits de luxe et les marques de créateurs, le secteur est appelé à recruter plus de consommateurs, dont certains « pourraient devenir fidèles et influencer d’autres à entrer dans la pyramide du luxe. Il y a un changement générationnel qui se produit avec les jeunes consommateurs plus ouverts d’esprit envers le luxe, et un élan sain fourni par les communautés afro-américaines, hispaniques et asiatiques-américaines qui ont tendance à dépenser une quantité disproportionnée de revenus en produits haut de gamme et à influencer le reste de la population. le marché.”

Y a-t-il quelque chose qui pourrait éclater l’ambiance dynamique?

Les observateurs avertissent que de nouvelles épidémies de COVID-19 et de la variante hyper-contagieuse Delta pourraient avoir un impact sur les chaînes d’approvisionnement et les stocks, ainsi que diminuer la demande.

“La demande discrétionnaire aux États-Unis et le bien-être des consommateurs dépendent de la santé du marché boursier”, a ajouté Solca. “Jusqu’ici tout va bien. Des taux d’intérêt plus élevés trop tôt pourraient freiner la reprise.

Du côté positif, Mastercard SpendingPulse a noté que de nouveaux paiements de relance étaient de bon augure pour la période des vacances.

« En ce moment, nous sommes dans un environnement de vente au détail Boucle d’or : le consommateur est en très bonne santé, il a encore de l’argent, les marchés sont forts, la rentrée scolaire se déroule très bien. Et vous avez le crédit d’impôt pour enfants », a déclaré Sadove. “Je ne donne pas de prévision pour Mastercard, mais je m’attends à ce que nous assistions à une très forte demande des consommateurs tout au long de la période des fêtes et à une très bonne vente à plein prix.”

Voir également:

Les consommateurs américains peuvent-ils continuer à générer de la croissance pour les marques de luxe ?

Les États-Unis du luxe