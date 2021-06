in

S’adressant à Times Radio, l’ancien assistant conservateur Alex Deane a lancé une attaque virulente contre les États-Unis pour ingérence dans la politique britannique. Ses commentaires interviennent alors que le site Web New Statesman a publié lundi un article décrivant comment plus d’une douzaine de démocrates ont écrit au président Joe Biden pour lui demander de faire pression sur le Royaume-Uni pour qu’il ne coupe pas l’aide étrangère. La nouvelle survient alors que lundi après-midi, un groupe de députés rebelles conservateurs a été empêché d’annuler 4 milliards de livres sterling de coupes gouvernementales dans le budget de l’aide à l’étranger. La présidente Lindsay Hoyle a déclaré que le vote n’était pas conforme à la loi, mais a appelé les ministres à donner aux députés un vote « efficace » sur les coupes.

M. Deane a dénoncé des politiciens d’un autre pays “cherchant à nous faire la leçon sur la façon dont nous dépensons notre argent”.

L’ancien assistant furieux a ajouté : « Si vous pensez que la contrepartie pour cela (un accord commercial) est davantage de dons pour la situation au Yémen.

« Les États-Unis, alors qu’ils sont le plus grand donateur au Yémen, ne donnent que 39 % de leur juste part de leur contribution de 2019.

JUST IN Matt Hancock confirme l’ouverture des réservations de vaccins Covid aux plus de 25 ans à partir de demain

Une trentaine de députés conservateurs faisaient partie des rebelles conservateurs qui soutenaient un amendement qui aurait forcé un vote sur la décision du Premier ministre de réduire l’aide étrangère de 0,7% à 0,5%, mais cela ne sera pas appliqué.

La réduction a été annoncée l’année dernière, les ministres insistant sur le fait que la réduction temporaire était nécessaire à la suite de l’impact catastrophique de la pandémie sur les finances britanniques, mais a souligné qu’elle serait restituée “lorsque la situation économique le permettra”.

Matt Hancock a riposté aux critiques de personnalités de tout le spectre politique, insistant sur le fait que cette décision n’était que “temporaire”, a-t-il déclaré à Sky News que fabriquer le vaccin Covid au prix coûtant était “le plus grand cadeau” que le Royaume-Uni puisse offrir au reste du monde.

Le fondateur de Live Aid, Bob Geldof, a déclaré à The Andrew Marr Show sur BBC One que les coupes “seraient considérablement préjudiciables au soft power britannique”, ses commentaires interviennent quatre jours seulement avant que le Premier ministre n’accueille les dirigeants mondiaux au sommet du G7 à Cornwall.