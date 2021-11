Les États-Unis de l’oligarchie

Ils disent que le diable est dans les détails mais parfois le diable est dans la grande image.

En ce qui concerne le système politique américain, le problème n’est pas un cas de dysfonctionnement ici ou un élément de corruption là. Ce n’est pas juste une chose, c’est tout. C’est que notre gouvernement est devenu un système de corruption légalisé, car l’influence indue de l’argent, principalement de l’argent des entreprises, a corrompu notre démocratie.

Cela a créé ce qui est à toutes fins utiles un système économiquement truqué. En raison de l’influence indue de l’argent sur notre système politique, nos politiciens font désormais plus pour servir les intérêts des entreprises que les intérêts humanitaires, pour plaider en faveur de la maximisation des bénéfices à court terme pour les grandes entreprises avant la santé, le bien-être et la sécurité du peuple américain. et la planète sur laquelle nous vivons.

Il existe un mot pour désigner une situation dans laquelle un petit groupe de personnes contrôle la plupart des ressources et exerce la plus grande partie du pouvoir dans un pays : l’oligarchie.

De plus en plus d’Américains de gauche comme d’aujourd’hui se rendent compte que notre démocratie est devenue une oligarchie. La capacité de notre gouvernement à vraiment servir sa population a été réduite à néant, de sorte que les intérêts privés d’un petit nombre seront mieux servis; cela a créé non seulement un chapitre aberrationnel de notre histoire, mais un système apparemment enraciné d’injustice économique.

La démocratie est attaquée en Amérique depuis très longtemps, et à ce stade, elle ne semble pas gagner.

La prise de contrôle oligarchique du gouvernement américain a commencé en 1980, allant parfois plus vite et parfois plus lentement mais sans jamais vraiment faiblir. À présent, il a fait son chemin dans la catégorie « juste comme les choses sont » – et selon les mots du père fondateur Thomas Paine : « Une longue habitude de ne pas penser à une chose mal lui donne une apparence superficielle d’avoir raison. »

Contrairement à sa ruse auto-promotionnelle, l’administration de l’ancien président Donald Trump a représenté l’apogée du régime oligarchique. Alors qu’il prétendait être la voix du peuple défendant ses intérêts contre une élite de Washington, rien n’aurait pu être plus éloigné de la vérité. Donald Trump en tant que champion du petit bonhomme est l’un des plus gros mensonges au cœur de sa présidence.

Mais Trump n’est plus président, et l’énorme pouvoir de ce bureau est désormais entre les mains de Joe Biden. Il est encore tôt dans la présidence Biden, mais jusqu’à présent, son administration soutient dans de trop nombreux cas des politiques qui ont ouvert la voie à l’ascendant de Trump pour commencer.

La promesse de Biden de « reconstruire mieux » est en train de vaciller vers une reconstruction à peu près la même qu’auparavant : n’arrêtant pas tant le règne de l’oligarchie que de le rendre plus supportable pour le petit gars. L’American Rescue Bill fournit juste assez de soulagement pour permettre aux gens de reprendre une vie aussi stressée et traumatisée économiquement qu’avant la pandémie.

Même avant la pandémie, 40% des Américains ne pouvaient pas se permettre une dépense imprévue de 400 $. Aujourd’hui, une majorité d’Américains vivent dans l’insécurité économique. De nombreux éléments du COVID Relief Bill se sont avérés excellents, et cela doit être reconnu. Mais ils ne créent pas le genre de changement fondamental qui rasera le perchoir désormais confortable de l’oligarchie américaine.

Le président Biden a provoqué une vague d’excitation lorsqu’il a placé une photo de FDR sur la cheminée du bureau ovale. Mais Roosevelt n’a pas seulement sauvé des gens pendant la Grande Dépression ; il a créé des changements économiques structurels qui ont commencé par s’attaquer aux causes fondamentales de la dépression. Il a donné aux gens un New Deal, au propre comme au figuré. Secourir des personnes qui se noient au milieu de l’océan ne suffit pas à lui seul, si ce n’est pour les livrer sur un rivage où ils ne restent guère plus que des serfs sur leur propre terre.

COVID à lui seul ne nous a pas menés là où nous sommes, et Trump à lui seul ne nous a pas menés là où nous sommes. Le transfert massif de richesses entre les mains de 1% des Américains dure depuis 40 ans, une marche de malversations qui a commencé avec les républicains mais qu’aucun président démocrate n’a arrêtée. Rien de moins qu’une interruption fondamentale de cette marche mettra fin à la tyrannie économique par laquelle les entités commerciales géantes – des compagnies d’assurance maladie aux grandes sociétés pétrolières en passant par les entrepreneurs de la défense et plus encore – utilisent le gouvernement américain comme une vache à lait pour augmenter leurs revenus à court terme. bénéfices.

Qu’il s’agisse de rejeter l’aristocratie anglaise en 1776 ou la corporatocratie américaine en 2021, c’est la chose la plus américaine au monde de dire : « Hell no ! à de telles absurdités antidémocratiques.

L’oligarchie apprécie-t-elle le rejet de son affirmation selon laquelle les principales ressources du pays devraient leur appartenir et à eux seuls ? Bien sûr que non; cela n’a jamais été le cas et cela ne le sera jamais. Et c’est juste la manière du monde.

Selon les mots de Thomas Jefferson : « C’est la tendance générale des riches à s’en prendre aux pauvres. Chaque génération est censée le savoir et réguler en conséquence.

Un système qui permet régulièrement aux riches de devenir plus riches et plus difficile pour les pauvres de le faire, est immoral, anti-américain et antidémocratique. Ce n’est pas seulement notre droit mais notre responsabilité de pester contre un tel système, que ce soit aux républicains ou aux démocrates.

La classe des donateurs multimilliardaires ne transpire pas pour le bien de l’Américain moyen, et l’existence même d’un tel système de classe économique porte les empreintes d’un gouvernement qui a systématiquement tourné le dos à son peuple. Lorsque nous ne sommes pas autorisés à envisager sérieusement un impôt sur la fortune de 3 % pour les milliardaires, mais que nous ne pouvons pas augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l’heure, le peuple américain a un problème. Leurs besoins ne sont pas ignorés ; ils sont agressés.

Le peuple mérite un président qui se range sans équivoque avec ses intérêts. Cela ne le rendra pas toujours populaire auprès de tout le monde, mais cela ne devrait pas avoir d’importance.

Ceux que Roosevelt appelait « royalistes économiques » se sont fortement opposés à ses plans pour un New Deal – auxquels il a répondu: « Je me réjouis de leur haine. » Ont-ils crié haut et fort qu’il était socialiste ? Bien sûr qu’ils l’ont fait, tout comme ils le font maintenant. Et comment a-t-il répondu ? Entre autres, en créant la Sécurité sociale. Est-ce que quelqu’un s’en plaint aujourd’hui ?

Roosevelt savait qu’aider simplement les gens pendant une crise ne suffisait pas ; que le rôle du gouvernement devrait être de créer une société dans laquelle de telles crises sont plus évitables. Il se consacrait à ce qu’on appelait « les trois R » : l’aide aux chômeurs et aux pauvres, la reprise de l’économie à des niveaux normaux et la réforme du système financier pour éviter une nouvelle dépression.

Dans nos circonstances actuelles, le président Biden accorde une attention louable aux deux premiers, mais le troisième – réformer le système financier pour uniformiser les règles du jeu et prévenir de nouvelles catastrophes – est toujours en suspens. Pourquoi? Parce que de tels changements fondamentaux mettraient en colère les oligarques d’aujourd’hui, et Biden ne semble pas encore disposé à suivre les traces de Roosevelt et à accueillir leur haine.

Où cela nous mène-t-il? Très probablement sur le chemin de la prochaine présidence Trump ou Trumpesque, j’en ai peur.

Car sans politiques comme un allégement mensuel direct en espèces, un salaire minimum plus élevé, des soins de santé universels, des frais de scolarité gratuits, l’annulation de la dette des prêts étudiants, le rétablissement de Glass-Steagall, de fortes poursuites contre les monopoles, une législation favorable au travail, un impôt sur la fortune, l’abrogation de la réduction des impôts de 2017 (pas les réductions de la classe moyenne, cependant) – qui constitueraient toutes la version d’aujourd’hui d’un New Deal – alors les démocrates feront avec leur tiercé gagnant à Washington ce que les démocrates font trop souvent de nos jours : améliorer les douleur de millions de personnes, mais refusent de défier les forces sous-jacentes qui rendent inévitable le retour de leurs souffrances.

Si c’est le cas, que feront ces gens aux prochaines élections? De nombreux électeurs – beaucoup trop nombreux – resteront simplement chez eux. Huit millions de personnes de plus se sont présentées pour voter pour Biden que pour Trump pour deux raisons : se débarrasser de Trump, oui, et aussi parce qu’ils croyaient les démocrates lorsqu’ils ont fait valoir qu’un nouveau jour pour eux était possible.

Le fait qu’aujourd’hui ne soit pas aussi horrible qu’hier ne suffira pas ; un nouveau jour signifie un nouveau jour, non seulement avec moins de désespoir mais aussi avec plus d’espoir. Et cela signifierait une perturbation fondamentale des modèles, une répudiation de l’injustice économique enracinée qui va bien au-delà du « Jolie s’il vous plaît », n’a aucun problème à embarrasser les sénateurs républicains ou à outrepasser les règles archaïques du Sénat, se soucie plus des gens que du bipartisme et met notre oligarchie d’entreprise au lit -une fois pour toutes.

Vous voulez être comme FDR, Monsieur le Président ? Je vous en prie. Les gens méritaient un nouveau pacte dans les années 1930. Et ils méritent une nouvelle donne aujourd’hui.

