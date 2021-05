Les États-Unis déclarent l’état d’urgence pour maintenir le débit d’essence après l’échec de Colonial à redémarrer un pipeline piraté ⋆ .

de ZeroHedge:

Mise à jour 21h00 ET: Le gouvernement américain a déclaré l’état d’urgence dimanche soir, levant les limites du transport de carburants par route dans le but de maintenir les conduites d’approvisionnement en gaz ouvertes alors que les craintes de pénuries augmentaient après la poursuite de la fermeture du pipeline Colonial.

«Cette déclaration aborde les conditions d’urgence créant un besoin de transport immédiat de l’essence, du diesel, du carburéacteur et d’autres produits pétroliers raffinés et fournit les secours nécessaires», a déclaré le ministère des Transports. Le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a ajouté que «alors que l’administration s’efforce d’atténuer les perturbations potentielles de l’approvisionnement à la suite de l’incident du pipeline colonial, @USDOT prend des mesures aujourd’hui pour permettre la flexibilité des camionneurs dans 17 États.

Alors que l’Administration s’efforce d’atténuer les perturbations potentielles de l’approvisionnement à la suite de l’incident du pipeline colonial, @USDOT prend des mesures aujourd’hui pour permettre la flexibilité des camionneurs dans 17 États. https://t.co/mILRtlhjkP – Jen Psaki (@PressSec) 9 mai 2021

Cette décision a levé les limites du transport de carburants par route pour atténuer les retombées de la fermeture continue du pipeline Colonial, qui transporte près de la moitié du carburant consommé sur la côte est des États-Unis, à la suite d’une cyberattaque par ransomware vendredi.

La décision intervient alors que le gouvernement se démène pour faire face aux retombées de la fermeture de Colonial, le plus grand pipeline de produits raffinés aux États-Unis, transportant 2,5 millions de barils de carburant par jour des raffineries de la côte du Golfe vers des marchés tels qu’Atlanta, Washington et New. York (voir plus ci-dessous).

Si le gazoduc n’est pas rouvert rapidement, l’impact sur les prix pourrait devenir plus grave dans les prochains jours, a déclaré Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière chez le fournisseur de données GasBuddy. «Nous réalisons que sa gravité est peut-être pire que ce à quoi nous nous attendions», a déclaré De Haan. «Il y a encore un peu de marge de manœuvre, nous commençons à manquer. Mais lundi, mardi, s’il n’y a pas de nouvelles, vous savez que nous avons affaire à quelque chose d’assez important.

Juste au cas où les États-Unis n’auraient pas déjà un problème d ‘«hyperinflation transitoire», les contrats à terme sur l’essence ont grimpé de plus de 4% – et sont susceptibles de sauter beaucoup plus tard dimanche après que le pipeline colonial a annoncé que, tandis que certaines lignes latérales plus petites entre les terminaux et les points de livraison sont désormais opérationnels, ses principales lignes (lignes 1, 2, 3 et 4) restent hors ligne depuis vendredi soir après que l’entreprise a subi une cyberattaque paralysante qui a affecté ses principaux systèmes informatiques.

Colonial exploite la ligne 1 pour l’essence et la ligne 2 pour le diesel et le carburéacteur de Pasadena, au Texas, à quelque 15 miles des plus grandes raffineries du pays, à Greensboro, en Caroline du Nord, à raison de 2,5 millions de barils par jour. Ils fusionnent à Greensboro pour alimenter une ligne transportant environ 900 000 barils par jour dans le port de New York et d’autres pipelines de la côte Est.

Colonial a dit que c’est “dans le processus de restauration du service sur d’autres latéraux et ne remettra notre système complet en ligne que lorsque nous pensons qu’il est sécuritaire de le faire, et en pleine conformité avec l’approbation de toutes les réglementations fédérales. » Déclaration complète ci-dessous:

Mise à jour – Dimanche 9 mai, 17 h 10 Le 7 mai, Colonial Pipeline Company a appris qu’elle était victime d’une attaque de cybersécurité et a depuis déterminé que l’incident impliquait un ransomware. Peu de temps après avoir appris l’attaque, Colonial a mis certains systèmes hors ligne de manière proactive pour contenir la menace. Ces actions ont temporairement interrompu toutes les opérations de pipeline et affecté certains de nos systèmes informatiques, que nous sommes activement en train de restaurer. Des experts tiers de premier plan en cybersécurité ont également été immédiatement engagés après avoir découvert le problème et ont lancé une enquête sur la nature et la portée de cet incident. Nous sommes restés en contact avec les forces de l’ordre et d’autres organismes fédéraux, y compris le ministère de l’Énergie qui dirige la réponse du gouvernement fédéral. Le maintien de la sécurité opérationnelle de notre pipeline, en plus de remettre nos systèmes en ligne en toute sécurité, reste notre priorité absolue. Au cours des 48 dernières heures, le personnel de Colonial Pipeline a pris des mesures de précaution supplémentaires pour mieux surveiller et protéger la sûreté et la sécurité de son pipeline. L’équipe des opérations de Colonial Pipeline élabore un plan de redémarrage du système. Alors que nos lignes principales (lignes 1, 2, 3 et 4) restent hors ligne, certaines lignes latérales plus petites entre les terminaux et les points de livraison sont désormais opérationnelles. Nous sommes en train de rétablir le service sur d’autres latéraux et ne remettrons notre système complet en ligne que lorsque nous pensons qu’il est sécuritaire de le faire et en pleine conformité avec l’approbation de toutes les réglementations fédérales. À l’heure actuelle, notre objectif principal demeure la restauration sûre et efficace du service de notre réseau de pipelines, tout en minimisant les perturbations pour nos clients et tous ceux qui comptent sur Colonial Pipeline. Nous apprécions la patience et l’effusion de soutien que nous avons reçues de la part d’autres acteurs de l’industrie.

Pendant ce temps, les clients en aval, qui comprennent à peu près tout le littoral oriental, commencent à paniquer alors qu’ils font face à une nouvelle semaine sans la principale source d’approvisionnement en essence pour des centaines de millions de clients.

En réponse aux nouvelles, les contrats à terme sur l’essence ont bondi de 4% à 2,21 $ le gallon, se rapprochant du plus haut depuis 2014. Le WTI et le Brent ont tous deux augmenté de plus de 1%, tandis que d’autres produits tels que le diesel et le carburéacteur sont également susceptibles de bondir.

