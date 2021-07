Les États-Unis déclarent qu’ils n’auront pas de « Space Marines »

in

Mauvaise nouvelle pour les fans des films d’Alien et des jeux vidéo Warhammer 40,000. Lors d’une conférence parrainée par la marine des États-Unis, il a été déclaré que le pays n’aurait pas de Space Marines dans le style de ceux vus dans les deux productions de science-fiction susmentionnées. L’un dans la section cinématographique et l’autre dans l’industrie du jeu vidéo. Selon les deux, les « Space Marines » sont une unité d’assaut utilisée pour intervenir sur d’autres planètes avec un vaste arsenal de dernière génération à leur disposition.

Comme l’a déclaré la marine lors de la conférence, cela ne se réalisera pas en raison de la complexité d’emmener d’abord des troupes dans l’espace, de les équiper et de les former pour de telles missions. Pour le moment, les fans devront se contenter Les États-Unis ont une force spatiale depuis 2019. Cependant, rien n’est définitif, et les autorités américaines ne dévoileront rien à cet égard.

Ce n’est pas la première fois que le pays nord-américain dit ou affirme quelque chose puis fait ou dit le contraire. Sûrement dans un futur lointain, quand l’industrie spatiale sera aussi développée que l’industrie automobile, les pays de la Terre doivent utiliser des armées dans l’espace.