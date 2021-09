Les États-Unis dément 83 milliards de dollars abandonnés en Afghanistan

14/09/2021 à 10h28 CEST

SPORT.es

Quelques jours après le retrait des États-Unis d’Afghanistan, les détracteurs de l’opération se sont emparés de la fausse affirmation selon laquelle l’administration Biden a laissé derrière lui un arsenal de 83 milliards de dollars d’armes de haute technologie à revendiquer par les talibans. Pire encore, disent les critiques, l’équipement a une valeur de renseignement pour les ennemis de l’Amérique tels que la Russie et la Chine. En réalité, la valeur des dizaines d’avions, des milliers de véhicules terrestres et des centaines de milliers d’armes légères est au mieux discutable.

Selon le graphique, les talibans ont hérité de 22 107 Humvees, 789 véhicules blindés à roues, 169 véhicules blindés avec des pistes et 50 000 véhicules et camions légers. Ils ont également reçu plus d’un demi-million de mitrailleuses, de fusils d’assaut et 176 pièces d’artillerie. En termes d’électronique militaire, ils ont obtenu 162 043 radios et 16 035 paires de lunettes de vision nocturne.

Malgré ces chiffres, le plus gros problème auquel est confronté le nouveau régime taliban c’est qu’une fois les pièces détachées épuisées, les véhicules et les armes seront inutiles sans pouvoir être utilisés. Le pays n’a pas d’usine d’armement d’aucune sorte et il doit importer tout ce qu’il a.