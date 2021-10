Les États-Unis dénoncent la « coercition » chinoise après que des avions de guerre aient survolé Taïwan pendant trois jours consécutifs .

Le département d’État a exprimé dimanche son inquiétude face aux « activités militaires provocatrices » de la Chine au cours du week-end, alors que 93 avions de combat chinois ont survolé près de Taïwan.

« Les États-Unis sont très préoccupés par l’activité militaire provocatrice de la République populaire de Chine près de Taïwan, qui est déstabilisante, risque d’erreurs de calcul et sape la paix et la stabilité régionales », a déclaré dimanche le département d’État dans un communiqué. « Nous exhortons Pékin à cesser ses pressions et coercitions militaires, diplomatiques et économiques contre Taïwan. »

“L’engagement des États-Unis envers Taïwan est solide comme un roc et contribue au maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan et dans la région”, poursuit le communiqué. “Nous continuerons de nous tenir aux côtés de nos amis et alliés pour faire progresser notre prospérité, notre sécurité et nos valeurs communes et approfondir nos liens avec la démocratie taïwanaise”, a-t-il ajouté.

La Chine a fait voler 38 avions de combat au-dessus des eaux au sud de Taïwan vendredi, 39 samedi, le record quotidien le plus élevé depuis la publication des rapports en septembre 2020, et 16 dimanche, a rapporté ABC News.

Les avions n’ont pas violé l’espace aérien de Taïwan mais sont entrés dans sa zone d’identification de défense aérienne (ADIZ), selon CNN, que la Federal Aviation Administration des États-Unis définit comme « une zone d’espace aérien au-dessus de la terre ou de l’eau, dans laquelle l’identification, l’emplacement, et le contrôle de tous les aéronefs … est requis dans l’intérêt de la sécurité nationale.

“La Chine s’est engagée sans motif dans une agression militaire, portant atteinte à la paix régionale”, a déclaré samedi le Premier ministre taïwanais Su Tseng-chang aux journalistes, a rapporté BBC News.

L’armée de l’air taïwanaise, en réponse aux vols chinois, a brouillé des avions, diffusé des avertissements radio et déployé des systèmes de missiles de défense aérienne, selon le ministère de la Défense nationale de Taïwan, a rapporté CNN.

La Chine et Taïwan sont séparés depuis une guerre civile en 1949, lorsque les communistes ont pris le contrôle de la Chine et que les nationalistes ont mis en place leur propre gouvernement sur l’île de Taïwan.