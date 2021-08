Les États-Unis dépassent l’Espagne et se qualifient pour les demi-finales de basket-ball masculin

in

Doncic et Arirne Titmus, les protagonistes de Tokyo 2020 2:25

. – L’équipe masculine américaine de basket-ball s’est qualifiée pour les demi-finales des Jeux Olympiques avec une victoire 95-81 contre l’Espagne.

Le match était à égalité à la mi-temps, mais les Américains se sont effondrés en seconde période.

Kevin Durant a mené les États-Unis avec 29 points, tandis que Ricky Rubio a mené l’attaque espagnole avec 38.

Au sein de la Fédération internationale de basket-ball (connue sous le nom de FIBA), les États-Unis sont classés n ° 1 mondial, tandis que l’Espagne est n ° 2. Mais au lieu de s’affronter dans un tour de médailles, les défaites des deux équipes au tour préliminaire ont conduit à cette confrontation en quart de finale. Il s’agissait d’un match revanche pour la médaille d’or olympique de 2008 et 2012.

L’Espagne quittera les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sans médaille dans cette épreuve.

Les États-Unis affronteront l’Australie ou l’Argentine en demi-finale. L’Argentine et l’Australie joueront plus tard ce mardi.

Plus tôt, la Slovénie avait battu l’Allemagne 94-70 pour se qualifier pour les demi-finales. Zoran Dragic avait 27 points, tandis que Luka Doncic avait 20 points, 11 passes et huit rebonds. La Slovénie affrontera le vainqueur des quarts de finale entre la France et l’Italie.