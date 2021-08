Les États-Unis détruisent la Serbie et se qualifient pour la finale des Jeux

in

Septième finale consécutive en environ Jeux olympiques pour l’équipe féminine de États Unis. Cette fois ils passèrent Serbie en demi-finale, qu’ils ont remporté confortablement par un sans-faute 79-59 et dimanche prochain, ils joueront l’Or contre le vainqueur de Japon-France. Breanna Stewart a été la meilleure du match avec 12 points, 10 rebonds et 3 passes décisives. Double-double pour le centre Brittney Griner, qui a contribué 15 points et 12 sacs. Chelsea Gray a contribué 14 points sur le banc. Les États-Unis n’ont pas de rival.