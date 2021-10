Les États-Unis deviennent le leader mondial de l’industrie minière de Bitcoin après la répression de la Chine ZyCrypto

Publicité





La Chine est confrontée à un défi sans précédent pour son statut de star incontestée du secteur minier de la cryptographie.

De nouvelles données de recherche indiquent que les États-Unis sont devenus le plus grand centre minier de bitcoin au monde, dépassant la Chine pour la toute première fois. Cela survient alors que la contribution de la Chine à la puissance de hachage de l’extraction de bitcoins diminue considérablement à la suite de l’interdiction du gouvernement imposée plus tôt cette année.

Les États-Unis prennent la tête

Il y a un an, la Chine était sans aucun doute le leader du hashrate. La situation a cependant radicalement changé ces derniers mois.

Selon les données du Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF), les activités d’extraction de bitcoins en Chine sont tombées à zéro, suite au départ de la majorité des mineurs du pays après que les régulateurs de Pékin eurent imposé une répression sévère contre l’extraction de crypto.

L’impact immédiat de l’interdiction a été une baisse de 38% du taux de hachage mondial – un terme qui fait référence à la puissance de calcul des mineurs – en juin 2021. Cela correspondait à la part de la Chine dans le taux de hachage mondial avant la montée en puissance du pays. répression des crypto-monnaies décentralisées.

Les chercheurs de l’Université de Cambridge ont découvert que les États-Unis contrôlaient désormais 35,4% de la part mondiale du hashrate en août 2021. En plus des coûts d’électricité moins chers, certains États des États-Unis, dont le Texas, le Wyoming, New York, entre autres, ont des décideurs favorables à la cryptographie. qui ont offert des exonérations fiscales et d’autres incitations pour attirer les mineurs de crypto.

Le Kazakhstan est le deuxième contributeur au hashrate de bitcoin avec 18,1%. La Russie suit avec une part de 11% de tous les minages de crypto. L’Allemagne (4,48 %), l’Iran (3,11 %), la Malaisie (4,59 %), l’Irlande (4,68 %) et le Canada (9,55 %) sont d’autres contributeurs notables.

Comment la scène minière de Bitcoin a changé depuis l’interdiction de la Chine

La Chine est tristement connue pour avoir émis des interdictions restrictives sur la cryptographie depuis 2017. Comme si cela ne suffisait pas, la République populaire de Chine a annoncé une interdiction radicale de l’extraction de bitcoins plus tôt cette année. Cette interdiction a poussé les mineurs à éteindre leurs plates-formes minières et à fuir la Chine à la recherche de juridictions plus amicales. Une majorité d’entre eux se sont retrouvés en Amérique.

En avril, les États-Unis ne représentaient que 16,8 % du taux de hachage du bitcoin, ce qui indique que la part de marché américaine a enregistré une croissance stupéfiante de 105 %. Comme l’intérêt pour les ballons d’extraction de crypto aux États-Unis, les ventes de plates-formes minières ASIC ont également augmenté. Aujourd’hui, Bitmain a conclu un accord avec la société minière basée à New York Bit Digital pour fournir 10 000 machines Antminer.

De la même manière, le Kazakhstan et la Russie ont également augmenté leurs parts du marché mondial du minage de crypto : augmentations respectives de 120 % et 61 %.

De plus, le taux de hachage mondial a récupéré 20% en juillet et août. Selon Michel Rauchs, responsable des actifs numériques du CCAF, la puissance de hachage s’est presque entièrement rétablie alors que les mineurs s’installent loin de Chine. Et encore plus intéressant, les experts considèrent la migration des mineurs en provenance de Chine comme une bénédiction déguisée pour le bitcoin, car elle a contribué à rendre le réseau plus décentralisé et sécurisé.