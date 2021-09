Les États-Unis devraient acheter une réserve stratégique de Bitcoin, déclare l’aspirant sénatorial américain ZyCrypto

in

Blake Masters, COO de Thiel Capital a appelé les États-Unis à mettre en place une réserve stratégique de Bitcoin. Son appel fait suite à la décision de la Chine d’interdire tout commerce de crypto-monnaie et activités connexes. La nouvelle guerre anti-crypto de la Chine a vu l’exode massif des échanges, des mineurs et des start-ups du pays.

Blake Masters, COO de Thiel Capital et candidat au Sénat américain a appelé le gouvernement américain à prendre le chemin inverse du gouvernement chinois et à acheter une réserve stratégique de Bitcoin. L’aspirant sénateur a également laissé entendre que sa campagne avait commencé à accepter des dons en BTC.

Fort Nakamoto

Les efforts renouvelés de la Chine pour étouffer les crypto-monnaies ont suscité des réactions à travers le monde avec Blake Masters, COO de Thiel Capital, exprimant son opinion. Masters a appelé les États-Unis à « acheter une réserve stratégique de Bitcoin – Fort Nakamoto, le nouveau Fort Knox ».

Les États-Unis stockent une grande partie de leurs réserves d’or à Fort Knox et ce golfe environ 4 500 tonnes métriques d’or avec une valorisation boursière de 290 milliards de dollars. L’appel lancé à l’Amérique pour acheter une réserve stratégique de Bitcoin découle de la nécessité pour le pays de réagir fermement à la décision de la Chine d’interdire les crypto-monnaies. Bien que les États-Unis n’aient pas totalement adopté la crypto-monnaie ou envoyé une interdiction pure et simple, leurs agences de réglementation envoient des signaux mitigés aux investisseurs.

L’achat d’une réserve stratégique et la création de Fort Nakamoto donneront le ton à une réglementation plus conviviale des crypto-monnaies aux États-Unis. Masters, qui brigue un siège au Sénat américain, est un fervent partisan des crypto-monnaies et a annoncé que sa campagne commencerait à accepter les dons de BTC.

Ses commentaires sur la nécessité d’une réponse forte du gouvernement américain ont été repris par le sénateur Pat Toomey. Toomey a noté que “la répression autoritaire de la Chine contre la crypto, y compris le bitcoin, est une grande opportunité pour les États-Unis. C’est aussi un rappel de notre énorme avantage structurel sur la Chine”.

La chute de la position anti-crypto de la Chine

La décision de la Chine d’interdire le commerce de crypto-monnaie et les activités connexes a gravement miné son écosystème de crypto-monnaie. Depuis la récente interdiction, plusieurs bourses ont annoncé leur sortie de Chine, notamment Huobi et Binance. Des services comme CoinMarketCap, TradingView et CoinGecko ont été bloqués dans le pays dans une déclaration claire qui vise à étouffer toute activité de crypto-monnaie dans le pays.

La récente interdiction est considérée comme la plus sévère de l’histoire et voit jusqu’à dix agences de réglementation travailler à l’unisson pour réprimer les activités de crypto-monnaie. La chasse aux sorcières des crypto-monnaies peut être due au yuan numérique, une monnaie numérique de la banque centrale.

Les pays ont choisi de ne pas suivre la voie de la Chine, le ministre indonésien du Commerce déclarant qu’il réglementerait les crypto-monnaies au lieu d’une interdiction pure et simple.

