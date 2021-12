Les États-Unis devraient envisager un mandat de vaccination pour les voyages aériens intérieurs: Anthony Fauci

Fauci, conseiller scientifique en chef du président Joe Biden sur la réponse à la pandémie, a déclaré qu’un tel mandat pourrait augmenter le taux de vaccination retardé du pays et conférer une protection plus forte aux vols, pour lesquels la réglementation fédérale exige que toutes les personnes âgées de 2 ans et plus portent un masque.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert américain en maladies infectieuses, a déclaré lundi que les États-Unis devraient envisager un mandat de vaccination pour les voyages aériens intérieurs, signalant une adhésion potentielle à une idée que l’administration Biden avait précédemment évitée, alors que les cas de COVID-19 augmentent.

Fauci, conseiller scientifique en chef du président Joe Biden sur la réponse à la pandémie, a déclaré qu’un tel mandat pourrait augmenter le taux de vaccination retardé du pays et conférer une protection plus forte aux vols, pour lesquels la réglementation fédérale exige que toutes les personnes âgées de 2 ans et plus portent un masque. cas covid 19 aux États-Unis, anthony fauci, vaccin covid 19, cas omicron aux États-Unis,

« Lorsque vous faites de la vaccination une exigence, c’est une autre incitation à faire vacciner plus de personnes », a déclaré Fauci à MSNBC. « Si vous voulez faire cela avec des vols intérieurs, je pense que c’est quelque chose qui devrait être sérieusement envisagé. » L’administration Biden a jusqu’à présent rechigné à imposer une exigence de vaccination pour les voyages aériens intérieurs. Deux responsables ont déclaré que les conseillers scientifiques de Biden n’avaient pas encore fait de recommandation formelle au président pour une telle exigence.

Les responsables, qui ont requis l’anonymat pour discuter des délibérations internes, ont déclaré qu’un mandat de vaccination dans les avions pourrait déclencher une multitude de problèmes logistiques et juridiques.

Les États-Unis exigent actuellement que la plupart des ressortissants étrangers voyageant aux États-Unis soient entièrement vaccinés contre le coronavirus, bien que les citoyens et les résidents permanents n’aient besoin de prouver qu’un test négatif effectué dans la journée suivant l’embarquement.

Les règles fédérales n’exigent pas que les personnes voyageant en avion aux États-Unis présentent un test négatif. Hawaï oblige les voyageurs à tester ou à montrer une preuve de vaccination pour éviter une quarantaine obligatoire.

Biden n’a pas répondu aux questions sur la question de savoir s’il envisageait de mettre en œuvre une exigence de vaccination pour les voyages aériens intérieurs, mais il a déclaré aux journalistes que le sujet avait été discuté lors d’un appel avec les gouverneurs du pays lundi matin.

«Ils ont posé au Dr Fauci d’autres questions sur tout, à savoir s’il pensait ou non qu’il allait déménager pour tester à la maison ? Je veux dire, sur les vols aériens et ce genre de choses », a déclaré Biden à propos de l’appel avant de quitter la Maison Blanche pour son domicile à Rehoboth Beach, Delaware.

Plus tôt cette année, la Maison Blanche a exploré une exigence de vaccination nationale pour les vols, ou une exigence de vaccination ou de preuve de test négatif. Mais les autorités n’ont pas été désireuses d’imposer la vaccination pour les voyages aériens intérieurs, car elles s’attendaient à ce qu’elle soit confrontée à des défis juridiques immédiats, atténuant son efficacité potentielle en tant qu’outil pour augmenter les vaccinations.

Pressée la semaine dernière sur les raisons pour lesquelles Biden n’avait pas rendu obligatoire la vaccination pour les voyages aériens intérieurs, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré à MSNBC que « nous savons que le masquage peut être, est, très efficace dans les avions ». « Nous savons également que la mise en place de cette restriction supplémentaire pourrait retarder les vols, pourrait avoir des implications supplémentaires ? elle a ajouté. «Nous le ferions, cependant, si l’impact sur la santé était écrasant. Nous nous appuyons donc toujours sur les conseils de nos experts médicaux et de la santé. Ce n’est pas une étape à ce stade qu’ils avaient déterminé que nous devions franchir. »

Les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent que plus de 241 millions d’Américains, soit environ 77% de la population éligible âgée de 5 ans et plus, ont reçu au moins une injection d’un vaccin COVID-19.

Les responsables pensent, cependant, qu’il y a un certain dépassement dans les chiffres en raison d’erreurs de tenue de dossiers dans l’administration des injections de rappel.

Depuis l’été, l’administration Biden a adopté diverses exigences en matière de vaccination comme moyen d’amener les Américains non vaccinés à retrousser leurs manches. Il a institué des exigences selon lesquelles les travailleurs fédéraux, les entrepreneurs fédéraux et ceux qui travaillent dans les soins de santé se font vacciner, et que les employeurs comptant 100 employés ou plus instituent des exigences de vaccination ou de test pour leurs travailleurs. Ces exigences de vaccination ont été embourbées dans des querelles juridiques, la Cour suprême devant entendre les arguments le 7 janvier dans les affaires visant à les annuler.

