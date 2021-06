Les États-Unis devraient fournir un approvisionnement suffisant de vaccins à l’Inde pour lutter contre le COVID-19, selon un membre du Congrès

Le membre du Congrès Steve Chabot dans un communiqué a salué la nouvelle que les États-Unis feront don de 500 millions de vaccins COVID aux pays du monde entier. (Image représentative : .)

Un législateur américain a exhorté l’administration Biden à fournir un approvisionnement suffisant de vaccins COVID-19 et une assistance médicale à l’Inde, ce qui est essentiel dans la lutte contre la propagation mondiale du virus mortel.

“Compte tenu de la dévastation que le virus continue de causer dans toute l’Inde et des variantes émergeant de la région et se propageant dans d’autres parties du monde, il est essentiel que les États-Unis fournissent un approvisionnement suffisant en vaccins à l’Inde”, a déclaré le membre du Congrès Lee Zeldin. mentionné.

“Pour mettre fin une fois pour toutes à la pandémie de COVID-19, nous devons aider les pays qui en ont le plus besoin à vacciner leurs citoyens, et fournir rapidement et efficacement des vaccins et des fournitures médicales à l’Inde est essentiel pour lutter contre la propagation mondiale du virus”, a déclaré le républicain. a dit le législateur. Le membre du Congrès Brad Sherman a déclaré qu’il se félicitait de l’annonce de Biden en mai concernant le partage des vaccins COVID inutilisés.

“Le stock excédentaire actuel de vaccins J&J devrait être partagé immédiatement avec les pays luttant contre les poussées de #COVID19, comme l’Inde”, a-t-il tweeté.

“Nous devrions également envoyer notre stock de vaccins AstraZeneca en Inde et dans d’autres pays confrontés à une forte augmentation tant que la FDA américaine ou les responsables de la santé des pays bénéficiaires déterminent qu’il est sûr et efficace”, a déclaré Sherman dans un autre tweet.

Le membre du Congrès Steve Chabot dans un communiqué a salué la nouvelle que les États-Unis feront don de 500 millions de vaccins COVID aux pays du monde entier.

“En tant que coprésident du caucus indien, j’exhorte l’administrateur à veiller à ce qu’en plus de celles déjà promises la semaine dernière, l’Inde reçoive toutes les doses supplémentaires dont elle a besoin”, a-t-il déclaré.

La membre du Congrès Susan Wild a applaudi l’administration pour avoir envoyé des vaccins dans des pays comme l’Inde pour aider à la lutte mondiale contre la pandémie. « Le leadership américain a la capacité de faire une énorme différence et je suis contente que nous nous soyons mobilisés », a-t-elle déclaré.

L’administration Biden achètera 500 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer COVID-19 à partager via l’alliance mondiale COVAX pour un don à 92 pays à faible revenu et à l’Union africaine au cours de l’année prochaine, selon les médias américains.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.