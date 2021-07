Les États-Unis doivent assumer leur responsabilité morale en Afghanistan

Les États-Unis sont peut-être en train de quitter l’Afghanistan, mais ils ne peuvent pas détourner le regard alors que le pays sombre rapidement dans l’anarchie. (Source de la photo : .)

Par Farooq Wani,

Le ministre indien des Affaires étrangères, S. Jaishankar, qui était à Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan, la semaine dernière pour assister à la Conférence internationale sur la connectivité régionale de l’Asie centrale et du Sud, a souligné que toute forme d’efforts de connectivité déployés par les pays devrait respecter les lois internationales, l’intégrité territoriale et la souveraineté et que de telles initiatives ne devraient pas créer un « fardeau de la dette ».

Jaishankar a tacitement accusé le Pakistan d’avoir bloqué les initiatives de connectivité lancées par l’Inde. Il s’est également penché subtilement sur la Chine pour avoir poussé les petits pays d’Asie du Sud, d’Asie du Sud-Est et d’Asie centrale ainsi que d’autres régions dans le piège de la dette avec son initiative controversée “la Ceinture et la Route”.

« Depuis 2016, l’Inde a pris des mesures concrètes pour rendre opérationnel le port de Chabahar en Iran. Cela offre un accès sécurisé, viable et sans entrave à la mer pour les pays d’Asie centrale. Son efficacité est maintenant clairement prouvée… La formation du groupe de travail quadrilatéral Inde-Ouzbékistan-Iran-Afghanistan sur l’utilisation conjointe du port de Chabahar est une évolution bienvenue », a-t-il déclaré.

Jaishankar a également souligné que la connectivité, le commerce et les contacts des 3C stimulent la croissance économique de manière universelle et qu’ils devaient s’unir pour assurer la coopération et la prospérité régionales. “Le défi auquel nous sommes confrontés est que la politique, les intérêts acquis et l’instabilité peuvent être de formidables obstacles à sa réalisation (de la coopération et de la prospérité régionales)”, a-t-il expliqué plus en détail

En marge de cette conférence, Jaishankar a également rencontré le président afghan Ashraf Ghani et l’a assuré du soutien de l’Inde à la paix, la stabilité et le développement en Afghanistan, qui connaît actuellement une détérioration rapide de la situation sécuritaire en raison de l’intensification de la violence par les talibans alors que Les troupes américaines mettent fin à leurs opérations dans le pays.

Ghani dans son discours lors de la Conférence a déclaré que les talibans avaient déclenché une “vague destructrice d’attaques à travers le pays”. Il a déclaré que les talibans recourent aux voitures piégées, à la pose de mines antipersonnel, à des campagnes d’assassinats et à des assassinats ciblés de femmes, entre autres. Il a également dénoncé le Pakistan pour avoir aidé les talibans à mener leur offensive.

Pendant ce temps, le porte-parole des talibans, Suhail Shaheen, a déclaré que les talibans considéraient la Chine comme un “ami” de l’Afghanistan et espèrent parler à Pékin d’investir dans les travaux de reconstruction “dès que possible”. Il a ajouté que les talibans contrôlent désormais 85 pour cent du pays et que cela garantirait la sécurité des investisseurs et des travailleurs chinois s’ils devaient revenir. « Nous les accueillons. S’ils ont des investissements bien sûr, nous assurons leur sécurité. Leur sécurité est très importante pour nous », a-t-il déclaré.

De l’autre côté, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a plaidé pour la reprise des négociations intra-afghanes et a souligné qu’il était important d’empêcher toutes sortes de forces terroristes de gagner du terrain dans la région déchirée par la guerre. Wang a également suggéré que les talibans devraient faire une « rupture nette » avec toutes les forces terroristes et revenir au courant dominant de la politique afghane. Outre des considérations commerciales, Pékin craint également que l’Afghanistan ne devienne une plaque tournante pour le groupe militant musulman ouïghour soutenu par Al-Qaida, le Mouvement islamique du Turkestan oriental (ETIM), qui est une organisation séparatiste menant une insurrection dans la province instable du Xinjiang.

Le porte-parole des talibans, Suhail Shaheen, a également précisé que « nous ne voulons pas que l’Afghanistan soit un champ de rivalité ou de rivalités pour aucun pays… Lorsqu’il y a un gouvernement islamique en place en Afghanistan, je pense que nous avons besoin de reconstruire le pays. Par conséquent, nous aimerions avoir une coopération avec d’autres pays, ce qui profite à notre peuple, mais, en même temps, comment un nouveau gouvernement taliban équilibrerait ses liens entre les grands rivaux du Pakistan et de l’Inde, qui ont tous deux des intérêts en Afghanistan, nous ne ne veulent pas que l’Afghanistan soit un centre de rivalités.

Il a déclaré qu’aucun individu ou groupe, y compris Al-Qaïda et Tehreek Taliban Pakistan (TTP), ne serait autorisé à utiliser le sol afghan pour attaquer un autre pays. Al-Qaïda et le TTP seraient toutefois responsables de dizaines d’attaques très médiatisées au Pakistan et leurs dirigeants/soldats se cacheraient en Afghanistan. « Nous nous étions engagés à ne permettre à personne d’utiliser le sol afghan contre les États-Unis, leurs alliés et d’autres pays », a déclaré Shaheen, ajoutant que le groupe avait « envoyé son message » à Al-Qaïda.

La frontière a été fermée par le Pakistan après que les talibans se sont emparés du côté afghan dans le district de Spin Boldak. Ce poste frontière offre un accès direct à la province pakistanaise du Baloutchistan, où les principaux dirigeants des talibans sont basés depuis des décennies, ainsi qu’un nombre inconnu de combattants de réserve qui entrent régulièrement en Afghanistan pour renforcer leurs rangs. C’est également le dernier d’une série de postes frontaliers et de ports secs saisis par les insurgés alors qu’ils tentaient d’étouffer les revenus dont Kaboul avait tant besoin, tout en remplissant leurs propres coffres grâce au commerce des stupéfiants.

Les talibans, néanmoins, continuent de faire des progrès considérables pour combler le vide créé par le retrait des forces de la coalition d’Afghanistan. Au milieu de la montée de la violence et des doutes croissants quant à l’avenir des négociations de paix soutenues par les États-Unis, il est évident que les talibans exerceraient l’autorité ultime sur la future configuration politique en Afghanistan.

Les États-Unis doivent rassurer les citoyens afghans et tempérer les attentes des talibans en précisant que la renaissance de l’Émirat islamique d’Afghanistan par la violence est inacceptable et que l’avenir de l’Afghanistan serait décidé par le dialogue et les négociations politiques. Il s’agit d’une proposition pratique qui bénéficie d’un soutien régional, comme le montrent clairement la Russie, la Chine et le Pakistan qui ont accepté cette position lors des récentes conférences à Moscou et à Doha.

Les États-Unis sont peut-être en train de quitter l’Afghanistan, mais ils ne peuvent pas détourner le regard alors que le pays sombre rapidement dans l’anarchie. Washington doit défendre le peuple afghan en subordonnant son soutien à l’accord de paix du gouvernement afghan après l’engagement des talibans à respecter les lois internationales et à défendre les principes démocratiques, notamment la tenue d’élections, la garantie des droits de l’homme et le respect de la liberté d’expression et d’association pour tous ses citoyens sans discrimination.

(L’auteur est rédacteur en chef de Brighter Kashmir, commentateur télévisé, analyste politique et chroniqueur. Il peut être contacté à l’adresse e-mail suivante : farooqwani61@yahoo(dot)co (dot)in. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express en ligne.)

