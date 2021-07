Les États-Unis doivent laisser la Chine être victime de son piège à montée rapide .

La Chine est passée d’un adversaire économique redoutable à une puissance redoutée dans l’imaginaire public. Washington est tombé dans une quasi-panique. Le mois dernier, une rare majorité bipartite du Sénat a adopté une législation visant à égaler la prétendue supériorité économique du Parti communiste chinois.

Les décideurs devraient retrouver leur sang-froid. Le PCC commémore son centenaire mais n’a pas grand-chose à célébrer. Il a acquis le pouvoir uniquement à la suite des erreurs des autres. Il a commis des erreurs flagrantes dans la gestion de l’économie et de la société chinoises. Aujourd’hui, ses autorités ostensiblement prévoyantes imposent des réglementations autoritaires étouffantes qui mettent en péril le développement futur de la Chine. Les États-Unis d’Amérique ne devraient pas être terrifiés.

Il y a cent ans, treize délégués se sont réunis à Shanghai pour le premier congrès national du PCC. Le parti, cependant, dépendait de l’Union soviétique pour le soutien. La contribution du Japon impérial fut encore plus significative. L’invasion de ce dernier a détourné l’attention du commandant nationaliste Chiang Kai-shek des batailles planifiées contre le PCC et a gaspillé ses meilleures troupes. Mao Zedong a amassé ses forces en prévision de la guerre civile imminente.

Mao était tenace mais mortel. Pendant la consolidation du pouvoir de la RPC, des millions de personnes sont mortes. Simultanément, le tristement célèbre Grand Bond en avant collectivise l’agriculture et bâcle l’industrialisation. La Grande Famine chinoise de 1958 à 1962, a causé environ 36 millions de morts non naturelles.

Mao a ensuite soumis son peuple à la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne, une étrange concoction de purges de partis, de conflits civils, d’explosions idéologiques et de ruine sociale. Seule sa mort en 1976 a permis la clôture. Ensuite, Deng Xiaoping a démantelé la vie économique et sociale de Mao, libérant un peuple productif du régime dictatorial. La Chine a accéléré la croissance économique – et fondamentalement éradiqué la pauvreté, qui a affligé un nombre incroyable de 750 millions de personnes en 1990 – et a établi une classe moyenne en Chine. Cependant, cet accomplissement n’est pas le résultat de ce que Pékin a fait, mais plutôt le résultat de ce que Pékin n’a pas fait.

Néanmoins, certaines politiques ont nui aux améliorations économiques. La dictature a institué la politique dite de l’enfant unique en 1979. Les répercussions ont été catastrophiques. La population d’aujourd’hui vieillit et diminue, avec un déséquilibre entre les sexes en raison du désir des hommes ruraux. Alors que ces préoccupations devenaient plus apparentes, Pékin a commencé à modifier sa politique, autorisant initialement deux enfants, puis, à partir de mai, trois. En revanche, les taux de fécondité sont restés relativement stables. D’ici la fin du siècle, la population pourrait être réduite de moitié à environ 730 millions de personnes. Outre les ramifications économiques et sociales évidentes, Xi Jinping semble avoir averti les responsables du parti que les changements démographiques représentaient une menace pour la sécurité nationale.

Cependant, Xi et Cie continuent de craindre de céder le contrôle. Le Wall Street Journal a rapporté : « Pékin a été réticent à abandonner complètement le contrôle des naissances. Les dirigeants craignent qu’un assouplissement total des restrictions à la naissance puisse encourager les familles les plus pauvres des zones rurales à avoir beaucoup plus d’enfants et ainsi exacerber les conditions économiques dans des régions du pays que le gouvernement a récemment sorties de l’extrême pauvreté.

De plus, la Chine post-Mao maintient un contrôle économique strict. Par exemple, la RPC est classée 124e dans le monde par le rapport sur la liberté économique dans le monde. La Chine obtient des résultats particulièrement médiocres en ce qui concerne la taille et la réglementation du gouvernement. Pendant des années, la croissance de la Chine a été alimentée par une productivité accrue plutôt que par des investissements en capital, alors que les travailleurs ruraux se sont tournés vers le secteur manufacturier. Cette source facile d’expansion, cependant, a pris fin avec le vieillissement et le déclin imminent de la population.

Désormais, l’économie de la RPC, qui reste étatique, devra s’appuyer sur d’autres sources. Par exemple, les entreprises publiques représentent près d’un tiers du PIB, emploient un nombre disproportionné de la main-d’œuvre et bénéficient d’un traitement préférentiel de la part des banques d’État. Néanmoins, les activités gouvernementales sont notoirement inefficaces et ont contracté une dette considérable.

Ce n’est pas tout. L’influence de Pékin sur les entreprises privées s’est élargie sous Xi, comme en témoigne le hongre public de Jack Ma et du groupe Ant. La politisation du secteur à la croissance la plus rapide ne sera pas bénéfique.

Enfin, la répression implacable de Xi contre la dissidence met en péril l’innovation économique. Pékin a lancé une campagne nationale vicieuse contre les croyants religieux, les avocats des droits de l’homme, les journalistes indépendants, les universitaires à contre-courant, les entreprises querelleuses, les étudiants militants et la majorité des autres libres penseurs.

La Chine sous Xi Jinping est devenue une Weltmacht, constituant une menace énorme pour l’Amérique. Cependant, sa prétention d’avoir établi une méritocratie politique relève plus de la rhétorique que des faits, et les répercussions de ses tentatives répétées d’ingénierie sociale sévère sont allées d’inefficaces à dévastatrices. Plus Xi se réinvente en Mao en politique, sinon en politique, plus le résultat risque d’être désastreux. Les États-Unis ne devraient pas suivre l’exemple de la RPC.