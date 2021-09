Les États-Unis doivent se préparer à la monnaie numérique

in

Bienvenue dans le monde de la monnaie numérique de la banque centrale, ou CBDC, où de grands pays comme la Chine et de petits pays comme les Bahamas tentent de marquer leur présence. C’est un monde où 86% des banques centrales du monde essaient de créer des monnaies numériques. Près de 60 % d’entre eux travaillent sur le concept et 14 % ont déjà mis en place un programme pilote.

CBDC : une perspective globale

Une CBDC est la version numérique d’une monnaie nationale qui peut être échangée dans le monde entier. Contrairement à une monnaie nationale, vous pouvez conserver une monnaie numérique sur votre smartphone pour acheter ce que vous voulez.

Cinq pays ont déjà introduit leur monnaie numérique. L’Atlantic Council estime qu’environ 81 pays (contribuant à 90 % au PIB mondial) ont déjà commencé à faire des recherches sur la monnaie numérique. Et ce n’est que le début.

Selon une enquête de la Banque des règlements internationaux (BRI) publiée en janvier, il y aura un boom de la monnaie numérique dans les années à venir. Selon la BRI, les pays qui représentent un cinquième de la population mondiale lanceront bientôt une monnaie numérique.

La Chine est actuellement en tête du classement. Ils ont déjà traité plus de 5 milliards de dollars avec leur CBDC, le yuan numérique. Certains craignent que cela n’aide la Chine à prendre l’avantage sur le statut du dollar américain.

Mais comment utiliser la CBDC ? Eh bien, il y a plusieurs façons. Ils peuvent acheter des produits de première nécessité, tels que de la nourriture et des fournitures médicales. Cependant, il est préférable que la monnaie numérique ne soit pas utilisée pour acheter de l’alcool ou des cigarettes. La monnaie numérique peut également s’avérer utile pendant une pandémie. Vous pouvez fournir une aide gouvernementale rapidement via des portefeuilles numériques. Cela peut également aider le gouvernement à mettre fin à la négligence.

Les États-Unis sont-ils prêts à entrer dans le monde des CBDC ?

La Réserve fédérale américaine reste sceptique quant à l’efficacité des monnaies numériques des banques centrales. Ils sont encore à des années de développer leur propre monnaie numérique. Pendant ce temps, selon un rapport de la Bank of America, la monnaie numérique ferait en sorte que le dollar américain “reste très compétitif … par rapport aux autres monnaies”.

Le comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis a tenu une audition sur les avantages et les inconvénients des monnaies numériques des banques centrales. De nombreuses personnes qui ont assisté à l’audience, y compris Julia Coronado de MacroPolicy Perspectives, ont exprimé leur opinion que les États-Unis devraient être plus sérieux et jouer un rôle de leader dans la CBDC.

La Chine est déjà en tête de la course et d’autres pays font également des progrès constants. Si les États-Unis maintiennent leur attitude décontractée envers la monnaie numérique, ils perdront l’opportunité de décider de l’avenir de la monnaie numérique.

Raisons possibles derrière l’attitude détendue des États-Unis envers la monnaie numérique

L’une des raisons possibles pour lesquelles les États-Unis ne prennent pas de mesures proactives concernant la monnaie numérique est que le dollar américain règne toujours en maître. Mais ce que les États-Unis ne comprennent pas, c’est que les CBDC pourraient faire sortir le dollar américain de sa position de numéro un en tant que monnaie de réserve mondiale à l’avenir.

Une monnaie numérique supprimerait les obstacles pour les pays qui effectuent directement des transactions financières entre eux. Ils n’auraient plus à dépendre du dollar américain. L’une des raisons pour lesquelles le dollar américain domine le monde est qu’il s’agit d’une monnaie de réserve. Les gens l’utilisent pour plus de commodité. Mais avec l’avènement de la monnaie numérique, ces personnes peuvent conclure un accord direct entre les paires de trading.

Le dollar américain fait partie intégrante de la politique étrangère américaine. Le gouvernement fédéral peut exclure les pays sanctionnés du système basé sur le dollar.

Maintenant, tout dépend des États-Unis. Si le pays ne dépose pas sa propre CBDC, vous n’obtiendrez peut-être pas beaucoup d’informations sur les transactions transfrontalières à l’avenir. Si les autres pays utilisent des monnaies numériques pour les transactions, ils n’auraient pas besoin d’utiliser le réseau de la World Interbank Financial Telecommunications Society, que les États-Unis peuvent superviser.

Que peuvent faire les États-Unis ?

Il y a un inconvénient à la monnaie numérique et c’est le manque de confidentialité. De nombreux Américains peuvent ne pas aimer le fait que le gouvernement puisse facilement surveiller les transactions effectuées avec de l’argent numérique. Le gouvernement des États-Unis peut jouer un rôle important pour atténuer cette préoccupation. Vous pouvez développer une monnaie numérique qui n’entraînera pas de violation de la vie privée. Selon le co-fondateur du Digital Dollar Project, Chris Giancarlo :

“Si cela doit être la technologie du futur, nous voulons nous assurer que l’Amérique applique les valeurs démocratiques.”

Remarques finales

Une inspection minutieuse du scénario actuel montre que la monnaie numérique est là pour rester. La monnaie numérique peut aider les banques centrales à se coordonner directement avec les gens. C’est extrêmement utile en temps de crise.

L’utilisation généralisée de la monnaie numérique peut réduire les coûts d’exploitation du secteur financier mondial. Cela peut devenir le moyen le plus pratique pour effectuer des transactions financières et nous pousser vers une société sans numéraire.

Éliminerez-vous entièrement les espèces ? Eh bien, il est trop tôt pour le prévoir, car l’argent liquide reste la forme d’argent la plus privée. Les banques centrales ne recommandent pas une élimination totale des liquidités.

Remplacera-t-il le Bitcoin (BTC) ou d’autres crypto-monnaies ? La différence fondamentale entre les CBDC et les crypto-monnaies est que la première est une monnaie gouvernementale numérique et la seconde est une monnaie numérique non gouvernementale. À l’heure actuelle, les CBDC sont moins susceptibles de remplacer la crypto-monnaie, ce qui est pratique pour les transactions privées (bien qu’elle ne soit pas réglementée et vulnérable aux pirates informatiques).

Vient ensuite la grande question suivante : qu’en est-il de la place de l’Amérique dans le monde des CBDC ? La réponse est simple. Si les États-Unis ne sont pas encore prêts pour la monnaie numérique, ils resteront sur la touche. Vous manquerez de créer une monnaie numérique démocratique et fortement axée sur la confidentialité. Selon Michael Sung du Fudan Fanhai Fintech Research Center à Shanghai : « Vous assisterez à une transformation massive du système monétaire international.

Si cela est vrai et que la monnaie numérique est largement utilisée, la valeur du dollar américain en tant que monnaie mondiale diminuera. Si les États-Unis agissent avec sagesse et développent la monnaie numérique, ils peuvent faire entrer environ 14 millions d’adultes américains non bancarisés dans le système financier.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont ceux de l’auteur seul et ne reflètent pas nécessairement ou ne représentent pas les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Lyle Salomon est avocat principal pour Oak View Law Group en Californie, spécialisé dans les faillites de consommateurs. En plus de sa vaste expérience en litige, Solomon a écrit plusieurs articles sur le bien-être financier.