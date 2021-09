Les États-Unis doivent se préparer aux développements de la monnaie numérique – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

in

Au cas où les États-Unis ne seraient pas encore prêts pour la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), ils resteraient en marge des innovations financières et technologiques. Dans ce monde de CBDC, de grandes nations comme la Chine et de petits pays comme les Bahamas s’efforcent sans relâche de marquer leur présence.

C’est un monde où 86% des banques centrales mondiales tentent de développer des monnaies numériques. Près de 60% de ces banques centrales travaillent sur le concept et 14% ont jusqu’à présent mis en place un programme pilote.

CBDC dans une perspective mondiale

Un CDBC est conçu pour agir comme la version numérique d’une monnaie nationale qui peut être échangée partout dans le monde. Contrairement à la monnaie nationale fiduciaire, vous pouvez stocker une monnaie numérique sur votre smartphone pour acquérir tout ce que vous voulez.

Aujourd’hui, cinq pays ont déjà introduit leur monnaie numérique. Dans ce contexte, l’Atlantic Council est convaincu que jusqu’à 81 pays, qui contribuent à 90 % du PIB mondial, ont désormais commencé à faire des recherches sur la monnaie numérique. Les analystes et les experts pensent que ce n’est que le début.

D’après une enquête de la Banque des règlements internationaux (BRI) publiée en janvier 2021, il pourrait y avoir un boom dans l’espace de la monnaie numérique dans les années à venir. La BIS a déclaré que les pays qui représentent 20% de la population mondiale lanceront bientôt une monnaie numérique.

Actuellement, la Chine est en tête de cette ligue. Jusqu’à présent, ils ont déjà effectué au moins 5 milliards de dollars de transactions avec sa CBDC, le yuan numérique. Certains craignent que cette décision ne permette à la Chine d’avoir un avantage sur le statut du dollar américain.

Mais comment pouvez-vous utiliser les monnaies numériques de la banque centrale ? Les experts disent qu’il existe différentes façons d’utiliser cette technologie de paiement. Cet argent numérique peut acheter des produits de première nécessité comme des fournitures médicales et de la nourriture. Néanmoins, il est préférable que la monnaie numérique ne soit pas utilisée pour acheter des cigarettes et de l’alcool.

On pense que la monnaie numérique est utile pendant une pandémie. Cela peut aider à fournir rapidement une aide gouvernementale via des portefeuilles numériques. De plus, cela peut aider le gouvernement à mettre fin à certaines malversations observées lors de l’utilisation de monnaies fiduciaires.

L’Amérique est-elle prête à rejoindre le monde CBDC ?

La Réserve fédérale des États-Unis doute actuellement de l’efficacité des monnaies numériques des banques centrales. Il semble qu’ils soient encore à des années du développement de leur monnaie numérique en dollars. En attendant, sur la base d’un rapport de la Bank of America, la monnaie numérique pourrait faire en sorte que le dollar américain reste largement compétitif par rapport aux autres grandes devises mondiales.

Le Comité de la Chambre des États-Unis sur les services financiers a tenu une importante audience sur les avantages et les inconvénients des CBDC. La plupart des personnes qui ont assisté à cette audience, y compris Julia Coronado de MacroPolicy Perspectives, ont exprimé leur point de vue selon lequel les États-Unis doivent être plus enthousiastes et jouer un rôle de premier plan dans la monnaie numérique de la banque centrale.

La Chine est actuellement en tête de la course et d’autres pays font également des progrès considérables. Si l’Amérique continue de maintenir son attitude décontractée à propos de la monnaie numérique, elle pourrait perdre l’opportunité de décider de l’avenir de la monnaie numérique.

Qu’est-ce qui rend l’Amérique sceptique ?

L’une des raisons possibles pour lesquelles l’Amérique ne met pas en œuvre des mesures proactives concernant la monnaie numérique est que le dollar américain est toujours dominant sur la scène mondiale. Cependant, ce que l’Amérique ne comprend pas, c’est que les CBDC peuvent éliminer le dollar américain de sa première place en tant que monnaie de réserve mondiale dans les années à venir.

Une monnaie numérique peut éliminer les problèmes pour les nations qui effectuent directement des transactions financières entre elles. Ils n’auront plus à dépendre du dollar américain. L’une des raisons pour lesquelles le dollar domine le monde est qu’il s’agit d’une monnaie de réserve. La plupart des gens l’utilisent pour plus de commodité.

Cependant, avec l’émergence de la monnaie numérique, les gens peuvent décider de procéder à un règlement direct entre les paires commerciales. Le dollar est un élément essentiel de la politique étrangère américaine. De son côté, le gouvernement fédéral peut exclure les nations sanctionnées du système basé sur le dollar.

Aujourd’hui, tout dépend des États-Unis. Dans le cas où le pays n’introduirait pas sa CBDC, il pourrait ne pas obtenir d’informations adéquates sur les transactions transfrontalières à l’avenir. Si les autres pays utilisent des monnaies numériques pour leurs transactions, ils n’auront peut-être pas à utiliser le réseau de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, un réseau que l’Amérique peut superviser.

Que peuvent faire les États-Unis ?

Il y a un défaut de la monnaie numérique, et c’est le manque de confidentialité. La plupart des Américains peuvent ne pas aimer le fait que le gouvernement puisse facilement surveiller les transactions effectuées avec de l’argent numérique. Le gouvernement des États-Unis peut jouer un rôle majeur dans l’augmentation de cette préoccupation. Il peut développer une monnaie numérique qui n’entraînera pas de violation de la vie privée. Chris Giancarlo, co-fondateur du Digital Dollar Project, a déclaré :

« Si cela doit être la technologie du futur, nous voulons nous assurer que les États-Unis appliquent les valeurs démocratiques. »

Les plats à emporter

Une inspection minutieuse du scénario d’aujourd’hui indique que la monnaie numérique est là pour rester à long terme. La monnaie numérique peut aider diverses banques centrales à se coordonner directement avec les gens. Cela peut s’avérer extrêmement utile en période de crise.

L’utilisation massive de la monnaie numérique pourrait réduire les coûts d’exploitation du secteur financier mondial. Cela pourrait devenir le moyen le plus pratique d’exécuter des transactions financières et de pousser le monde vers une économie sans numéraire.

Les CBDC élimineront-elles les espèces ? Eh bien, il est trop tôt pour se projeter, car l’argent liquide reste la forme d’argent la plus privée. Les banques centrales ne recommandent pas l’élimination totale des liquidités. Remplacera-t-il le Bitcoin et les autres crypto-monnaies ?

La principale différence entre les monnaies numériques de la banque centrale et les cryptos est que CBDC est une monnaie gouvernementale numérique, tandis que les cryptos sont des monnaies numériques non gouvernementales. Actuellement, les CBDC ne sont pas susceptibles de remplacer la crypto, ce qui est assez pratique pour les transactions privées, même si elle n’est pas réglementée et vulnérable aux pirates.

Voici la grande question : qu’arrive-t-il à la position de l’Amérique dans le monde des CBDC ? La réponse est simple ; au cas où l’Amérique ne serait pas prête pour la monnaie numérique, elle restera sur la touche. Il perdra une opportunité de créer une monnaie numérique démocratique et axée sur la confidentialité. Michael Sung du Fudan Fanhai Fintech Research Center à Shanghai a mentionné :

“Vous allez assister à une transformation massive du système monétaire international.”

Si cela se produit et que le monde voit une utilisation généralisée de la monnaie numérique, la valeur du dollar américain en tant que monnaie mondiale va plonger. Si l’Amérique est assez intelligente pour agir maintenant et développer un dollar numérique, elle pourrait faire entrer près de 14 millions d’adultes américains non bancarisés dans le système financier.