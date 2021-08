Les États-Unis dominent également le tableau des médailles en athlétisme et en natation.

in

Contrairement aux deux dernières éditions des Jeux Olympiques, les États-Unis ont dû définir le tableau des médailles jusqu’au dernier jour dans une fermeture de coeur dépassant la Chine dans les médailles d’or grâce à une dernière journée réussie qui comprenait trois médailles d’or par aucun des Asiatiques.

Cependant, La domination nord-américaine dans deux des disciplines les plus importantes des Jeux Olympiques a fini par être la clé pour qu’en fin de compte le pays des Stars and Stripes finira par rester au sommet.

La natation et l’athlétisme sont des sports toujours dominés par les Américains et Tokyo 2020 n’a pas fait exception. Peut-être que le domaine n’était pas aussi écrasant qu’à d’autres occasions, surtout dans la piscine.

Les États-Unis à Tokyo 2020 Natation

Sans les cinq médailles d’or de Caeleb Dressel, qui sait quel aurait été l’avenir de l’Amérique en natation ?. Et c’est qu’à Tokyo, il avait un rival principal qui à de nombreuses dates rêvait d’arracher la table des médailles à la piscine.

Nous parlons de l’Australie qui a terminé avec 9 médailles d’or, 3 d’argent et 8 de bronze. Malgré cela, l’Union américaine est restée le tableau des médailles avec un total de 11 médailles d’or, 10 argent et 9 bronze, cependant, pour la première fois depuis 1988, la domination nord-américaine était menacée.

Les États-Unis à Tokyo Athletics 2020

En athlétisme, ce n’était pas tellement la domination des États-Unis, mais à la fin, ils se sont retrouvés en haut du tableau des médailles. Le nôtre avait un total de 7 médailles d’or, 5 d’argent et 12 de bronze.

La grande surprise est qu’ils ont failli perdre le tableau des médailles aux mains de l’Italie. Les Européens ont terminé avec des Jeux d’athlétisme de rêve, en remportant le 100 mètres avec Marcell Jacobs, le 4×100, en plus du saut en hauteur et des deux marches de 20 km, hommes et femmes. Au final, ils ont obtenu cinq médailles d’or.