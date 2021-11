Les États-Unis éclatent de fureur alors que Boris est sur le point de devenir nucléaire | Monde | Nouvelles

Une déclaration a été publiée après une réunion pour discuter du différend en cours entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Lord Frost a averti aujourd’hui que le déclenchement de l’article 16 serait la « seule option » s’il n’y avait pas de progrès dans les pourparlers entre le Royaume-Uni et l’UE.

Le secrétaire du Brexit a dit aux « amis européens » du Royaume-Uni de « rester calmes et de garder les choses en proportion » lors de son discours devant les Lords.

Le message publié sur le site Web de la commission des affaires étrangères disait : « Aujourd’hui, les représentants Gregory W. Meeks, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, William R. Keating, président de la sous-commission Europe, énergie, environnement et cyber, Earl Blumenauer, président de le sous-comité des voies et moyens sur le commerce, et Brendan Boyle, président du caucus de l’Union européenne, a publié la déclaration suivante sur les menaces du Royaume-Uni de suspendre le protocole d’Irlande du Nord de l’accord de retrait de l’UE :

« Le protocole d’Irlande du Nord a été une réalisation importante au cours du processus instable du Brexit, et sa mise en œuvre complète est essentielle pour garantir que le Brexit ne sape pas des décennies de progrès vers la paix sur l’île d’Irlande.

« L’Accord du Vendredi saint et le processus de paix plus large ont pris de la patience et du temps pour se construire, avec des contributions de bonne foi des communautés d’Irlande du Nord, des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Irlande et d’autres.

« Cependant, la paix peut s’effondrer rapidement.

« En menaçant d’invoquer l’article 16 du Protocole d’Irlande du Nord, le Royaume-Uni menace non seulement de déstabiliser les relations commerciales, mais aussi cette paix durement gagnée.

« Nous appelons le Royaume-Uni à abandonner cette voie dangereuse et à s’engager à mettre pleinement en œuvre le protocole d’Irlande du Nord. »

Paul Woodcraft a tweeté : « En cas de frontière dure sur l’île d’Irlande, j’espère que les États-Unis seront prêts à prendre le contrôle car aucune des deux parties ne serait prête à provoquer des violences.

« J’espère que toutes les parties confrontées aux difficultés de NI seraient disposées à soutenir la réunification dans le sondage aux frontières. »

Les coups de semonce sont venus alors que Tom Parker, président de la Chambre de commerce britannique de l’UE, estimait que Boris Johnson pourrait être contraint de passer au «nucléaire» dans ce différend.

M. Parker a déclaré à Sky News: « La position des dirigeants de l’UE évolue depuis un certain temps maintenant.

« Le Royaume-Uni a exprimé le droit ou indiqué qu’il serait prêt à prendre des mesures sérieuses, comme déclencher l’article 16.

« Il y a eu une inquiétude et une discussion importante sur les implications de cela, et sur ce que l’UE pourrait faire à son tour, si l’article 16 était déclenché.

« L’UE a plusieurs options sur la table, et cela fait l’objet d’un débat sérieux. »

Il a ajouté: « Je pense qu’une option dont l’UE a discuté, ou du moins certains États membres ont proposé, est de résilier l’accord de commerce et de coopération.

« Ce serait l’option nucléaire.