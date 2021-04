Les États-Unis effectuent un revirement sur l’approvisionnement en matière première de vaccin après les discussions avec la NSA; La Russie et d’autres pays envoient de l’aide en Inde

L’administration Biden a la responsabilité particulière de protéger son propre peuple.

Pendant la pandémie, il est naturel pour un gouvernement de donner la priorité à ses besoins intérieurs. Les experts estiment que les États-Unis atteindront bientôt l’objectif de vacciner toute leur population adulte. De plus, il a accumulé des vaccins qu’il n’utilisera peut-être jamais. «Par conséquent, l’administration Biden doit revoir sa politique d’exportation du vaccin et lever l’interdiction de fournir des matières premières à d’autres pays», estime le professeur Rajan Kumar, École d’études internationales, JNU, New Delhi.

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, le professeur Rajan déclare: «Les États-Unis ont été plus durement touchés que de nombreux pays dans le monde. L’administration Biden a la responsabilité particulière de protéger son propre peuple. Cependant, ce qui fonctionne le mieux, c’est un équilibre entre ses exigences nationales et ses responsabilités externes. »

«Si chaque État commence à fermer sa porte aux autres, une telle politique sera contre-productive. Aucun pays ne pourra jamais être en sécurité si le virus continue de se propager dans d’autres pays », ajoute le professeur Rajan.

Pourquoi la levée d’une interdiction est-elle importante?

Car, si le Serum Institute of India (SII) n’obtient pas la matière première, non seulement les Indiens mais de nombreux pays pauvres d’Afrique et d’Asie du Sud en souffriront. L’exercice collaboratif QUAD de développement et de distribution de vaccins en souffrira également.

«En tant que leader mondial, les États-Unis ont la responsabilité particulière d’assurer l’approvisionnement en matières premières, en équipements médicaux et en kits de protection dans d’autres pays. La crédibilité des États-Unis en tant que partenaire fiable sera sérieusement menacée s’ils continuent de refuser des matières premières à d’autres pays. Il doit renoncer à ses restrictions invoquées par le biais de la loi sur la production de défense en temps de guerre », observe le professeur Rajan.

Avis d’expert d’un ancien diplomate

Selon l’ancien ambassadeur Anil Trigunayat, «les États-Unis ont été témoins, pendant la crise du COVID, que non seulement ils ont obtenu la distinction d’être la nation la plus infectée et la plus touchée au monde, mais que l’inefficacité de son infrastructure médicale et l’insuffisance de son leadership ont été gravement exposés à l’époque de Trump. Il a suivi America First au T et Biden, même s’il s’en sort mieux, a du mal à sortir de la mentalité de thésaurisation.

«L’abdication de leur responsabilité mondiale n’est pas de bon augure alors que nous pouvons d’abord apprécier leurs préoccupations pour la santé et la sécurité des citoyens américains. Continuer à s’asseoir sur des stocks de 40mn de doses d’AstraZeneca qu’ils n’utiliseront pas est injustifié », observe Amb Trigunayat.

En conclusion, il dit: «Heureusement, après que le reste du monde soit passé à la crise en Inde, nous assistons à une correction de cap de la part des États-Unis alors que plusieurs responsables s’engagent à aider les États-Unis à l’Inde. Il est important que Delhi accorde non seulement la plus haute importance et la plus haute priorité au développement de son infrastructure sanitaire essentielle, mais développe également des partenariats fiables parce que la SANTÉ des citoyens est primordiale.

Qu’est-ce que les États-Unis ont dit maintenant?

Dans ce contexte, la déclaration du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan prend toute son importance. Dans un changement bienvenu, il a assuré au gouvernement indien que la matière première nécessaire à la production du vaccin COVISHIELD serait mise à la disposition de l’Inde. Cela aidera également BioE à augmenter sa capacité de production de 1 milliard de doses de vaccins d’ici la fin de 2022. Cela fait suite à un appel téléphonique du conseiller à la sécurité nationale de l’Inde avec son homologue américain Jake Sullivan.

Reconnaissant l’aide de l’Inde aux États-Unis lorsque les hôpitaux américains ont été mis à rude épreuve, en 2020, dans une lecture partagée par la Maison Blanche dimanche, il a déclaré: «La matière première spécifique requise pour le vaccin COVISHIELD a été identifiée et sera mise à disposition immédiatement. “

Les États-Unis ont également proposé de déployer une équipe d’experts de conseillers en santé publique du Center for Disease Control (CDC) et de l’USAID. Ceux-ci travailleront en étroite collaboration avec l’ambassade des États-Unis, le ministère de la Santé et d’autres agences en Inde.

Que font les autres pays pour l’Inde?

La Russie a été l’un des premiers pays avec la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni à tendre la main, après que les États-Unis ont interdit l’exportation de matières premières pour les vaccins en invoquant leurs lois.

La Russie envisage d’envoyer des vols spéciaux avec des générateurs et des concentrateurs d’oxygène ainsi que d’autres médicaments nécessaires de toute urgence pour traiter le coronavirus. Malheureusement, il n’est pas en mesure d’envoyer le médicament Remdesivir en raison des violations de brevets américains. Les lois sur les licences ont été invoquées par le développeur de Remdesivir, Gilead Sciences Inc., basé en Californie.

Plus tard cette semaine, la Russie enverra une aide basée sur des subventions qui comprendra des fournitures pharmaceutiques de médicaments comme le Favipiravir, utilisés pour traiter les versions plus douces du COVID-19, des équipements générateurs d’oxygène à diverses fins, allant de l’utilisation dans des maisons individuelles aux maisons de soins infirmiers et aux hôpitaux.

Des pays comme le Royaume-Uni et l’Union européenne ont proposé d’étendre leur aide à l’Inde pour faire face aux pénuries croissantes d’oxygène et d’autres fournitures médicales.

Le Royaume-Uni a déjà annoncé qu’il prévoyait d’envoyer des centaines de concentrateurs d’oxygène et de ventilateurs. Cet envoi devrait arriver d’ici mardi (27 avril 2021).

A également promis une aide à l’Inde, tout comme Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne a annoncé par le biais des médias sociaux une «mise en commun des ressources» à l’appui.

Selon Janez Lenarcic, commissaire européen à la gestion des crises, le Bloc «coordonnait» les approvisionnements en oxygène et en médicaments. L’ajout de cela était activé à la demande de l’Inde.

Qu’est-ce que les États-Unis avaient interdit?

Il avait interdit l’exportation de matières premières essentielles comme les sacs, les valves, etc. Forçant SII à exprimer son impuissance à augmenter la production de vaccins.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.