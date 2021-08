Les États-Unis, en finale de Tokyo 2020 après avoir battu l’Australie

in

L’équipe de basket des États-Unis est devenu le premier finaliste du Tournoi masculin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 après avoir battu l’Australie en demi-finale 97-78.

L’ensemble nord-américain a été surpris en première mi-temps par une équipe australienne intense, qui menait par 13 points au deuxième quart (31-44), mais a brisé le match après la pause avec un troisième quart de domination spectaculaire (32-10) Avec lequel il a conçu le pass vers sa quatrième finale olympique consécutive, dans laquelle il cherchera sa dix-septième médaille d’or.

Como España en el duelo de cuartos de final, Australia llegó realmente a inquietar a las estrellas norteamericanas, secando su acierto triplista en un inicio en el que llegó a ganar de 13 puntos (31-44, min. 16), pero el conjunto dirigido pour Gregg Popovich a reconstruit sa silhouette avant la pause, et balayé après l’entracte.

Une fois les Américains récupérés, il n’y avait plus de fête. Kevin Durant il était à nouveau l’esprit de cette équipe (23 points, 9 rebonds), Devin Booker ses jambes pour courir en plein champ (20) et Vacances à Jrue ses mains pour retrouver le ton défensif perdu en première mi-temps (11 points, 8 rebonds et 8 passes décisives).

Encore une fois, l’équipe australienne reste sur le rivage. Après avoir vaincu l’Argentine en quarts de finale (97-59), il a cherché une défense active et un basket rapide pour le faire, dirigé par Patty Mills (15 points, 5 rebonds et 8 passes) et avec la présence piquante de Dante Exum (14 points , 4 rebonds) mais en vain. Il ne suffit pas de bien commencer contre l’équipe américaine, il faut les traîner jusqu’au bout, comme l’a fait la France. L’équipe de France, ou la sensation du tournoi, la Slovénie, achèvera la finale.

L’Australie a commencé par être intense en défense, causant cinq défaites américaines dans les dix premières minutes, et n’échouant pas à ses options. Un triple d’Exum, un run de Mills et un mat de Nic Kay ont amorcé sa fuite (10-18, min. 6).

Les ‘Boomers’ avaient réussi à assécher le mana des triples américains, qui n’ont marqué aucune de leurs six tentatives au premier quart-temps, ainsi que frapper 4 des 6 qu’ils avaient (67%) et causer cinq pertes américaines en dix minutes, assez de bagages pour gagner 18-24 à la fin du premier quart-temps.

Les États-Unis ont commencé à désespérer, car l’équipe australienne a défendu et couru, avec Exum et Matisse Thybulle comme agitateurs, même si le second freinait avec un antisportif qui rapprochait les Américains, encore très loin (30-41, min. 15)

Mills a pris un triple très éloigné pour mettre le 31-44 et sauter toutes les alarmes des hommes de Popovich, bien que peu de temps après que les tirs aient commencé à entrer dans les Américains : Booker a ouvert l’interdiction et a été suivi par Jayson Tatum. Durant et Holiday ont poursuivi leurs efforts pour réduire le loyer de l’océan : 42-45 à la mi-temps.

Holiday a terminé le travail du retour dès le début du troisième set, et un nouveau jeu a commencé. Face à l’Espagne, l’équipe américaine a ajusté sa défense, Durant s’est imposé comme le leader en marquant deux et trois (54-45, min. 23) contre une Australie débordée.

Kay et Joe Ingles ont tenté de relancer une équipe dépassée, ce qui permettait déjà aux Américains de courir à l’air libre. Zach LaVine s’est écrasé juste avant la fin du troisième quart, terminant avec un 74-53 qui sonne comme un passeport en finale.

Dès lors, les États-Unis sont à l’aise, rebondissent, contrôlent le match et frappent trois. Booker a encore frappé pour porter la différence au-delà des 20 points (86-63, min. 34).

Mills continuait d’y croire, mais c’était presque comme chercher de l’eau dans le désert. En fait, le meneur s’est retrouvé sur le banc lorsque son entraîneur s’est déjà rendu compte que le duel était terminé et que les Américains s’amusaient, encore une fois avec LaVine accroché à deux mains dans un ‘show’ dans le pur style NBA. Les États-Unis sont déjà là où ils voulaient, en finale, et votre rival sera la France ou la Slovénie.