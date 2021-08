Les États-Unis, en route pour la médaille d’or

in

08/04/2021 à 20:30 CEST

La délégation américaine de basket-ball affronte les demi-finales face à une Australie toujours difficile, qui s’est débarrassée du vice-champion du monde, Campazzo et l’Argentine de Laprovittola, en quarts de finale. Les États-Unis ont fait de même contre l’Espagne, comme ils l’ont fait en Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012 et Rio de Janeiro 2016, malgré le récital individuel de Ricky Rubio (38 points).

Ceux de Gregg Popovich, qui a échoué lors de la dernière Coupe du monde de basket-ball, sont à la recherche d’une nouvelle médaille d’or olympique, qui serait la quatrième d’affilée et la dixième consécutive en métal olympique., puisqu’il n’a pas participé aux Jeux olympiques de Moscou en 1980. Depuis Berlin 1936, chaque fois que les États-Unis ont participé, ils ont obtenu un métal olympique : 15 médailles d’or, une d’argent et deux de bronze.

Avec Kevin Durant et Damian Lillard à la barre, les Etats-Unis ont oublié la défaite des débuts face à la France (83-76) et ont passé la sixième vitesse vers une nouvelle finale olympique.. Les Américains se sont débarrassés d’une Espagne qui a su tenir le type en première mi-temps, mais n’a pas pu arrêter le coup de vent : Kevin Durant a marqué 29 points, escorté par les secondaires Tatum (13), Holliday (12) et Lillard (11).

L’Australie, une rivale inconfortable

L’équipe océanique a été présentée en demi-finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec l’intention de surprendre contre des États-Unis qui arrivent avec l’intention de se racheter, ce qu’ils ont déjà gagné en préparation. Avec un total de 13 apparitions aux Jeux Olympiques, le bloc n’a jamais remporté de médaille et est venu à Tokyo 2020 pour l’obtenir pour la première fois.

Les Australiens ont réussi à se débarrasser (97-59) du vice-champion du monde, une Argentine qui n’a remporté qu’un seul match dans sa participation olympique. Avec Patty Mills en mode star, avec 18 points, et bien entourée de Thybulle, Ingles et Exum, l’Australie se battra pour les médailles après avoir poussé l’Espagne à la limite en demi-finale de la dernière Coupe du monde et restée à la quatrième place..