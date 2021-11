Les États-Unis enquêtent sur l’acquisition de Tencent Sumo Group

Le Comité sur l’investissement étranger aux États-Unis (CFIUS) examine le projet d’achat de Sumo Group par Tencent.

Ce dernier a révélé cette nouvelle aux investisseurs vendredi 29 octobre, après avoir été mis au courant de l’enquête la veille. Tencent et Sumo disent qu’ils sont en discussion avec le CFIUS et espèrent résoudre le problème d’ici la fin de 2021.

Sumo a annoncé en juillet que le géant chinois des jeux avait fait une offre de 1,27 milliard de dollars pour l’acheter, ce qu’il a recommandé au conseil d’administration d’accepter.

Les termes de cet accord ont été acceptés le 10 septembre 2021, mais la signification de cette enquête n’est pas claire.

Le CFIUS a commencé à examiner les investissements de Tencent dans les jeux américains en septembre 2020, la société Fortnite Epic et le fabricant de League of Legends Riot étant sous le feu des projecteurs.

En mai de cette année, il a été rapporté que Tencent était en pourparlers avec le gouvernement américain pour conserver sa participation dans Epic Games et sa propriété de Riot.

Étant donné que Sumo est une société de jeux britannique, certains pourraient se demander pourquoi le gouvernement américain s’implique dans cet accord. Bien que basée à Sheffield au Royaume-Uni, la société a des opérations aux États-Unis, y compris Pipeworks basée en Oregon.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72612/us-investigating-tencent-sumo-group-acquisition/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));