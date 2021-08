Les États-Unis enregistrent désormais en moyenne 100 000 nouvelles infections à Covid par jour

Les États-Unis enregistrent désormais en moyenne 100 000 nouvelles infections à Covid-19 par jour, revenant à un jalon vu pour la dernière fois lors de la vague hivernale dans un autre sombre rappel de la rapidité avec laquelle la variante delta s’est propagée à travers le pays.

Les responsables de la santé craignent que les cas, les hospitalisations et les décès continuent d’augmenter si davantage d’Américains n’adoptent pas le vaccin Covid-19. À l’échelle nationale, 50 % des résidents sont complètement vaccinés et plus de 70 % des adultes ont reçu au moins une dose.

“Nos modèles montrent que si nous ne (vaccinons pas les gens), nous pourrions être jusqu’à plusieurs centaines de milliers de cas par jour, similaire à notre augmentation de début janvier”, a déclaré la directrice des Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky, sur CNN cette semaine. .

Il a fallu environ neuf mois aux États-Unis pour franchir le nombre moyen de 100 000 cas en novembre avant de culminer à environ 250 000 début janvier. Les cas ont atteint leur point le plus bas en juin, avec une moyenne d’environ 11 000 par jour, mais six semaines plus tard, le nombre est de 107 143.

Les hospitalisations et les décès augmentent également rapidement, bien que tous soient encore en deçà des pics observés au début de cette année avant que les vaccins ne soient largement disponibles. Plus de 44 000 Américains sont actuellement hospitalisés avec Covid-19, selon le CDC, en hausse de 30% en une semaine et près de quatre fois le nombre de ceux qui ont été hospitalisés en juin. Plus de 120 000 ont été hospitalisés en janvier.

La moyenne des décès sur sept jours a également augmenté, selon l’Université Johns Hopkins. Il est passé d’environ 270 décès par jour il y a deux semaines à près de 500 par jour vendredi. Les décès ont culminé à 3 500 par jour en janvier. Les décès sont généralement à la traîne des hospitalisations, car la maladie met normalement quelques semaines à tuer.

La situation est particulièrement dramatique dans le Sud, qui a certains des taux de vaccination les plus bas des États-Unis et a vu de plus petits hôpitaux déborder de patients.

Le Sud-Est a connu une augmentation de plus de 50% du nombre de patients Covid hospitalisés – une moyenne quotidienne de 17 600 au cours de la semaine dernière contre 11 600 la semaine précédente, selon le CDC. La Floride, la Géorgie, l’Alabama, le Mississippi, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le Tennessee et le Kentucky représentent 41% des nouvelles hospitalisations du pays, selon le CDC, soit le double de leur part globale de la population.

L’Alabama et le Mississippi ont les taux de vaccination les plus bas du pays : moins de 35% des résidents sont complètement vaccinés, selon la Mayo Clinic. La Géorgie, le Tennessee et les Carolines sont tous dans les 15 états les plus bas.

La Floride représente plus de 20% des nouveaux cas et hospitalisations du pays, soit le triple de sa part de la population. De nombreux comtés ruraux ont des taux de vaccination inférieurs à 40 %, l’État étant à 49 %.

Le gouverneur républicain Ron DeSantis, tout en encourageant les vaccinations, a déclaré qu’il n’imposerait pas de mandats de masque ou d’autres mesures à l’échelle de l’État. Se présentant à la réélection l’année prochaine et envisageant une candidature républicaine à la présidentielle de 2024, lui et le président Joe Biden se sont affrontés verbalement ces derniers jours. DeSantis a accusé le président démocrate de vouloir voler les “libertés” des Floridiens, tandis que Biden a déclaré que DeSantis devrait “s’écarter” des responsables locaux s’il ne veut pas lutter contre l’épidémie.

Dans certaines régions des États-Unis, les hôpitaux se démènent pour trouver des lits pour les patients. Les responsables de Houston ont déclaré que certains patients avaient été transférés hors de la ville – un jusqu’au Dakota du Nord.

Le Dr David Persse, médecin-chef de Houston, a déclaré que certaines ambulances attendaient des heures pour décharger les patients des hôpitaux de la région de Houston, car aucun lit n’était disponible. Persse a déclaré qu’il craignait que cela n’entraîne des délais de réponse prolongés aux appels médicaux au 911.

“Le système de santé en ce moment est presque à un point de rupture. … Pour les trois prochaines semaines environ, je ne vois aucun soulagement sur ce qui se passe dans les services d’urgence”, a déclaré Persse jeudi.

Dans le Missouri, 30 ambulances et plus de 60 membres du personnel médical seront stationnés dans tout l’État pour aider à transporter les patients de Covid-19 vers d’autres régions si les hôpitaux voisins sont trop pleins pour les admettre, a annoncé vendredi le gouverneur républicain Mike Parson.