29/12/2021 à 21:06 CET

PE

États Unis a enregistré ce mardi son nombre d’infections de COVID-19[feminine le plus élevé depuis janvier, une moyenne de 254 496 par jour au cours des sept derniers jours, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Ce chiffre a dépassé le précédent record de 251 989 nouvelles infections du 11 janvier 2021, selon la chaîne de télévision CNN, qui a souligné que les hospitalisations et les décès n’ont pas connu une augmentation similaire, mais que ces indicateurs sont à la traîne et pourraient avoir des semaines de retard.

Cependant, hospitalisations pédiatriques de COVID-19[feminine aux États-Unis sont proches du record établi en septembre. En moyenne, environ 305 enfants par jour ont été admis à l’hôpital avec la maladie la semaine dernière, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et du département américain de la Santé et des Services sociaux.

Les États-Unis sont le pays au monde le plus durement touché par la pandémie de COVID-19, avec plus de 53,2 millions de personnes infectées depuis le début de la pandémie et plus de 821 000 décès. Jusqu’à présent, plus de 60 pour cent de la population américaine a le calendrier de vaccination complet.