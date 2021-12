Le colonel Douglas Macgregor, un officier de l’armée à la retraite et commandant de char pendant la guerre du Golfe, a déclaré mardi à Fox News que le président Biden et les néoconservateurs des partis démocrate et républicain courtisaient la tourmente mondiale avec leurs ouvertures actuelles envers la Russie et son chef, le président Vladimir Poutine.

Macgregor a déclaré à « Tucker Carlson Tonight » que la classe politique de Washington est devenue le « pays des stupides » – notant qu’en laissant ouverte la possibilité d’agir, si Poutine envahissait l’Ukraine, Kiev et ses supposés renforts américains seraient probablement vaincus.

Il a noté que Biden, les démocrates et certains républicains du Congrès, dont les sens Roger Wicker du Mississippi et Joni Ernst de l’Iowa, faisaient des remarques sur la Russie 80 ans après l’attaque de Pearl Harbor.

MOSCOU, RUSSIE – 28 DÉCEMBRE (RUSSIE SORTIE) Le président russe Vladimir Poutine (Photo de Mikhail Svetlov/.)

L’attaque de 1941 contre la base militaire hawaïenne « nous a entraînés dans une guerre sur deux fronts pour laquelle nous n’étions absolument pas préparés », a-t-il déclaré sur « Tucker Carlson Tonight ».

« En écoutant les commentaires de Wicker et d’autres, cela me frappe que Joe Biden a beaucoup d’amis sur la Colline, qui vivent tous avec lui au début des années 90. Ils semblent penser que la Russie est prosternée – que la Russie a pas d’autre alternative que de se soumettre à tout ce qu’on lui dit de faire, ce qui est ridicule. »

L’officier à la retraite a ajouté que si un conflit potentiel devenait nucléaire pour « secourir [a U.S.] échec conventionnel, alors nous courtisons la destruction du monde connu. »

Macgregor a connu plusieurs issues possibles, notamment le conflit traversant la mer Noire jusqu’en Turquie, ce qui compliquerait encore les choses, ainsi qu’une « guerre sanglante » régionale qui déclencherait probablement une crise de réfugiés en Europe de l’Est.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, à gauche, serre la main du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin III lors de leur réunion à Kiev, en Ukraine, le mardi 19 octobre 2021. (Bureau de presse présidentiel ukrainien via AP)

L’hôte Tucker Carlson a ajouté que les récentes remarques d’Ernst sur le fait de dire à Poutine que les États-Unis n’autoriseraient pas la poursuite de la construction du gazoduc NordStream II – qui a stagné pendant les années Trump et a été approuvée plus tard par Biden – ne nuirait pas à la Russie mais entraverait plutôt l’Allemagne et le Luxembourg. pendant les mois les plus froids de l’année.

« Nous avons un intérêt, Tucker : empêcher qu’une guerre n’éclate entre l’Ukraine et la Russie », a poursuivi Macgregor plus tard, ajoutant que les néoconservateurs semblaient être en « mission de vengeance » contre un pays qu’ils considèrent encore essentiellement comme l’URSS ennemie, qui dissous le jour de Noël 1991 lorsque le drapeau soviétique a été abaissé pour la dernière fois du Kremlin.

Il a déclaré que la Russie est maintenant essentiellement revenue à sa construction pré-soviétique : « un État russe qui repose sur les fondements du christianisme orthodoxe – il est revenu à ce qu’il était depuis 1 000 ans ».

« Nous devrions célébrer cela, pas le détruire », a-t-il déclaré.