Les États-Unis envisagent la production conjointe du vaccin Johnson et Johnson Covid en Inde, en contact avec le Serum Institute

Les États-Unis envisagent la production conjointe du vaccin de Johnson et Johnson en Inde.

Pour stimuler la production du vaccin COVID-19, les États-Unis envisagent la production conjointe du vaccin de Johnson et Johnson en Inde et des moyens d’aider des fabricants tels que l’Institut indien du sérum, chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis, a déclaré mardi Daniel B Smith. . Smith a été cité dans un rapport d’IE disant que l’efficacité du vaccin anti-covid d’AstraZeneca, développé dans une installation de production à Baltimore, n’est pas claire et que ces doses n’ont pas encore été certifiées par la Food and Drug Administration des États-Unis. Le mois dernier, la Maison Blanche avait déclaré que les États-Unis prévoyaient de partager les 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca contre le covid dans le monde dès qu’elles seront disponibles, et une partie importante du stock est attendue par l’Inde.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis a déclaré que les États-Unis étaient préoccupés par la situation pandémique en Inde, non seulement en raison de la catastrophe humanitaire, mais aussi en raison du fait qu’elle avait des implications mondiales. En réponse à une question, Smith a déclaré que les doses du vaccin AstraZeneca avaient été fabriquées dans une usine en dehors de Baltimore, mais que cette usine avait quelques problèmes. Jusqu’à présent, ces vaccins n’ont pas été certifiés par la Food and Drug Administration des États-Unis et sont disponibles pour l’usage de tous, pour l’exportation ou non. À une autre question sur la production conjointe de vaccins, Smith a déclaré qu’il fallait du temps pour mettre en place une production conjointe. Il a également déclaré que les États-Unis cherchaient à savoir comment ils pouvaient investir dans la stimulation de la production de vaccins.

Selon Smith, leur coopération pour le financement du développement cherche à savoir comment ils peuvent investir pour aider à fabriquer le vaccin covid de Johnson et Johnson ici en Inde. Il a également déclaré être au courant de certaines discussions sur la production du secteur privé qui sont en cours de la part des sociétés pharmaceutiques. Il a affirmé que leur gouvernement est prêt à encourager les licences ainsi qu’à encourager plus de production et s’il y a un besoin de capital, le gouvernement examinera ce qu’il peut fournir et s’il peut fournir une aide.

Le rôle de l’Inde dans la production de vaccins Covid est essentiel, a déclaré Smith. Il a déclaré que les États-Unis étaient en contact étroit avec le Serum Institute pour voir quelles matières premières et quelle assistance ils pourraient fournir pour aider à stimuler la production. Les États-Unis sont en contact avec plusieurs fabricants de vaccins à travers le pays.

Alors que l’Inde souffre de la deuxième vague d’infections à covid, six avions chargés de fournitures vitales ont été déployés par les États-Unis pour soutenir la lutte contre la pandémie. L’aide du gouvernement des États-Unis à l’Inde est estimée à 100 millions USD. Selon Smith, il était nécessaire de travailler en étroite collaboration pour tenter de résoudre les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement. De nombreuses entreprises qui produisent des composants clés ainsi que des matières premières sont situées aux États-Unis, mais beaucoup ne le sont pas, a-t-il déclaré. Ainsi, ils vont travailler ensemble en tant que communauté mondiale afin de résoudre certains de ces problèmes et défis de la chaîne d’approvisionnement, a-t-il ajouté.

