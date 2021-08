Les États-Unis estiment que 100 à 200 Américains sont bloqués en Afghanistan après le retrait militaire américain .

De 100 à 200 Américains qui veulent rentrer chez eux sont toujours en Afghanistan, après que l’armée américaine se soit déjà retirée.

“Nous pensons qu’il y a encore un petit nombre d’Américains, moins de 200 et probablement plus de 100, qui restent en Afghanistan et veulent partir”, a déclaré lundi soir le secrétaire d’État Antony Blinken, selon The Hill. « Nous essayons de déterminer exactement combien.

Le chef du Commandement central américain, le général Frank McKenzie du Corps des Marines, a déclaré lundi après-midi lors d’un point de presse que le nombre d’Américains encore en Afghanistan qui souhaitent partir se situe dans “des centaines très faibles”.

Il a ajouté que sur les cinq derniers vols au départ de Kaboul, aucun Américain n’avait été évacué, a rapporté The Hill.

“Nous avons maintenu la possibilité de les faire venir jusqu’à immédiatement avant le départ, mais nous n’avons pu faire sortir aucun Américain”, a-t-il déclaré. “Aucun d’entre eux ne s’est rendu à l’aéroport et n’a pu être logé.”

Dans un communiqué publié lundi, le président Biden a déclaré qu’il avait dit à Blinken “de diriger la coordination continue avec nos partenaires internationaux pour assurer un passage sûr pour tous les Américains, les partenaires afghans et les ressortissants étrangers qui souhaitent quitter l’Afghanistan”.

McKenzie semblait confiant que les responsables américains seraient en mesure d’assurer l’évacuation des Américains restants par des moyens diplomatiques.

« Je crois que nous allons faire sortir ces gens », a-t-il déclaré. « Je pense que nous allons également négocier très dur et très agressivement pour faire sortir nos autres partenaires afghans. Notre désir de faire sortir ces personnes reste aussi intense qu’avant.

McKenzie a expliqué qu’il doutait que les Américains et les Afghans restants risquant de subir des représailles de la part des talibans aient été évacués par l’armée américaine si le retrait avait été prolongé au-delà de la date limite du 31 août.

« Il y a beaucoup de chagrin associé à ce départ », a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas fait sortir tout le monde que nous voulions sortir, mais je pense que si nous restions encore 10 jours … nous n’aurions pas fait sortir tout le monde que nous voulions sortir, et il y aurait toujours eu des gens qui auraient été déçu par ça.

Auparavant, Biden avait déclaré que les États-Unis attendraient pour se retirer jusqu’à ce que chaque Américain ait été évacué.

Biden a déclaré lundi dans sa déclaration que les chefs interarmées et tous les commandants américains sur le terrain avaient déterminé que le respect de la date limite de retrait du 31 août “était le meilleur moyen de protéger la vie de nos troupes et de garantir les perspectives de départ des civils pour ceux qui veulent quitter l’Afghanistan dans les semaines et les mois à venir.

Il a ajouté qu’au cours des 17 derniers jours, plus de 120 000 Américains, citoyens d’alliés américains et alliés afghans avaient été évacués avec l’aide de l’armée américaine.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré lundi qu’environ 6 000 Américains en Afghanistan avaient été évacués ou partis depuis le 14 août.