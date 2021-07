Les États-Unis et la Chine stimulent les ventes de Giorgio Armani au premier semestre – WWD

MILAN — Giorgio Armani est confiant dans la résilience de son entreprise éponyme, qui affiche une reprise de l’activité au cours des six premiers mois de 2021, après une année 2020 impactée par la pandémie de COVID-19.

En particulier, les États-Unis, la Chine et, plus récemment, l’Europe, contribuent à améliorer les performances du groupe de mode italien, contribuant à une augmentation de 34% des ventes au premier semestre 2021. À taux de change constants, les ventes ont augmenté de 38%.

Les revenus des canaux de vente au détail exploités en direct, hors commerce de gros et licences, ont augmenté de 59 % au premier semestre 2021 par rapport à la même période en 2020.

« La reprise des premiers mois de 2021, avec des résultats déjà proches de 2019 malgré la pandémie non encore résolue, ainsi que la résilience dont a fait preuve le groupe Armani face au moment le plus difficile de la période pandémique en 2020, me rend particulièrement optimiste et déterminé à poursuivre mon chemin stratégique à moyen-long terme, caractérisé, comme toujours, par une grande attention à la qualité tout en restant fidèle à ma philosophie esthétique », a déclaré le designer, qui est également président-directeur général du groupe.

Le groupe s’attend à “un scénario de rentabilité bien meilleur pour 2021”, au vu de la tendance des ventes, “sauf retour à des fermetures généralisées de commerces au second semestre” en raison de la pandémie.

L’an dernier, la baisse s’était fortement concentrée sur le premier semestre, tandis que le second semestre affichait une nette reprise, malgré les nouvelles vagues de contagion et l’intensification de l’état d’urgence en Europe qui ont marqué le dernier trimestre 2020.

Au cours des 12 mois clos le 31 décembre, le bénéfice net du groupe a baissé de 27,4 % à 90 millions d’euros, contre 124 millions d’euros en 2019, et le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 1,6 milliard d’euros, soit une baisse de 25 % par rapport à 2,16 milliards d’euros en 2019. .

Les revenus totaux des produits de la marque Armani dans le monde, y compris les revenus de licence, ont chuté de 21% en 2020 à 3,3 milliards d’euros contre 4,15 milliards d’euros l’année précédente.

L’objectif, a déclaré Armani, est de revenir aux niveaux d’avant la pandémie d’ici 2022, avec plus de 4 milliards d’euros de revenus qui incluent les licences et plus de 2 milliards d’euros de revenus directement consolidés.

Armani, qui a eu 87 ans le 11 juillet, a été au centre de spéculations accrues alors que des rumeurs continuent de circuler autour d’un éventuel accord avec Exor, la holding de la famille Agnelli et propriétaire de Ferrari, qui a récemment investi dans le projet chinois d’Hermès International Shang Xia. , et dans une participation minoritaire dans Christian Louboutin – rumeurs démenties par Armani et Exor.

Plus tôt cette année, Armani a signé un parrainage pluriannuel de l’équipe de course Scuderia Ferrari. En vertu de l’accord, la maison de couture doit fournir des vêtements de cérémonie et des vêtements de voyage à la direction, aux pilotes et aux techniciens de l’équipe Ferrari, qui seront portés lors des événements officiels et lors des transferts liés aux courses internationales du Grand Prix de Formule 1.

En 2020, le résultat avant intérêts, impôts et amortissements du groupe Armani s’élève à 263 millions d’euros, en baisse de 1,8% par rapport à 268 millions d’euros en 2019.

La société a fait état d’une perte d’exploitation de 29 millions d’euros, mais le chiffre comparable de l’année dernière n’a pas été révélé.

« La baisse des revenus en 2020 doit être lue non seulement comme une conséquence de la pandémie et de la crise du trafic et de la consommation, qui est particulièrement pénalisante pour le secteur de l’habillement, mais aussi en ligne avec le propre principe stratégique de Giorgio Armani du ‘less is more’. », a déclaré Giuseppe Marsocci, directeur général adjoint et directeur commercial du groupe.

Comme indiqué, Armani a exprimé son choix de limiter l’offre de nouvelles collections, répondant au moment actuel, alignant les collections dans les magasins aux saisons « reflétant les besoins réels des clients finaux. Tout cela en respectant également les valeurs de durabilité, qui sont plus importantes que jamais aujourd’hui », a conclu Marsocci, nommé à son poste en 2019.

Dans une lettre ouverte envoyée à WWD en avril de l’année dernière, Armani a écrit que “le luxe ne peut et ne doit pas être rapide” et que l’urgence actuelle “montre qu’un ralentissement prudent et intelligent est la seule issue, une route qui apportera enfin de la valeur retour à notre travail et cela fera percevoir aux clients finaux sa véritable importance et sa valeur.

Cette décision fait suite à une précédente prise en 2017 pour rationaliser son portefeuille de marques prévoyant de se concentrer sur les labels Giorgio Armani, Emporio Armani et Armani Exchange, à compter de la saison printemps 2018. Dans ce contexte, les marques Armani Collezioni et Armani Jeans ont été intégrées et fusionnées respectivement dans les lignes Emporio Armani et Armani Exchange. L’objectif est de renforcer les marques individuelles et de maximiser leur potentiel dans un marché de plus en plus concurrentiel et changeant.

L’an dernier, l’actif net était stable à plus de 2 milliards d’euros, contre 2,05 milliards d’euros en 2019.

Le groupe peut compter sur une trésorerie de 925 millions d’euros au 31 décembre, soit une baisse de 24% par rapport à fin 2019.

En particulier, le solde de trésorerie nette s’améliore significativement au premier semestre 2021, atteignant un niveau de 1,08 milliard d’euros à fin juin, assurant les ressources financières nécessaires à la stabilité et à la croissance à moyen et long terme du groupe. .