La cyber-sécurité

Les États-Unis et leurs alliés accusent la Chine de crypto-jacking et de cyberpiratage mondiaux

Les États-Unis et certains de leurs alliés ont accusé le gouvernement chinois d’une campagne mondiale de cyber-piratage.

Lundi, les États-Unis ont été rejoints par l’OTAN, l’Union européenne (UE), la Grande-Bretagne, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon pour accuser le ministère chinois de la Sécurité d’État « avec la confiance officielle », selon une fiche d’information de la Maison Blanche.

L’accusation survient un mois après que les dirigeants de l’OTAN et du G7 ont convenu avec le président américain Joe Biden que la Chine pose des défis systémiques au monde.

“Les États-Unis et nos alliés et partenaires exposent de plus amples détails sur le modèle de cyberactivités malveillantes de la RPC (République populaire de Chine) et prennent de nouvelles mesures pour le contrer”, a déclaré le haut responsable de l’administration américaine.

L’attaque de Microsoft divulguée plus tôt cette année aux pirates informatiques travaillant avec Pékin a été explicitement signalée par les gouvernements. Microsoft a déjà accusé la Chine de cela.

La Chine a précédemment déclaré qu’elle était également victime de piratage et s’oppose à toutes les cyberattaques.

Les gouvernements accuseront les acteurs affiliés à la Chine d'”extorsion, de détournement de crypto-monnaie et de vol par des victimes du monde entier à des fins d’enrichissement financier”, a déclaré le responsable. “Nous n’excluons pas d’autres mesures pour demander des comptes à la RPC.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.