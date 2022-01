Les États-Unis et leurs alliés exhortent la Corée du Nord à abandonner les armes nucléaires et les missiles

Les six pays ont publié une déclaration avant les consultations à huis clos du Conseil sur le lancement par le Nord, le 5 janvier, de ce que Pyongyang a qualifié de missile hypersonique et la Corée du Sud a déclaré qu’il s’agissait d’un missile balistique normal qui pourrait être intercepté.

Les États-Unis et cinq alliés ont exhorté lundi la Corée du Nord à abandonner ses programmes interdits de missiles nucléaires et balistiques et ont appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à s’opposer aux « actions en cours, déstabilisatrices et illégales » de Pyongyang, y compris les lancements de missiles. Les six pays ont publié une déclaration avant les consultations à huis clos du Conseil sur le lancement par le Nord, le 5 janvier, de ce que Pyongyang a qualifié de missile hypersonique et la Corée du Sud a déclaré qu’il s’agissait d’un missile balistique normal qui pourrait être intercepté.

La réunion s’est terminée avant que la Corée du Sud n’annonce lundi soir que la Corée du Nord avait tiré un projectile non identifié dans la mer. L’organe le plus puissant de l’ONU n’a pris aucune mesure. Des diplomates s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la clôture des consultations, ont déclaré que la Russie et la Chine ont de nouveau appelé à la levée de certaines sanctions contre la Corée du Nord.

Le menton et la Russie, qui bordent la Corée du Nord, ont fait circuler un projet de résolution en novembre soulignant les difficultés économiques du Nord et appelant à la levée des sanctions qui incluent une interdiction des exportations de fruits de mer et de textiles, un plafonnement des importations de produits pétroliers raffinés et une interdiction sur ses citoyens travaillant à l’étranger et renvoyant leurs gains chez eux.

Les six pays ont exhorté toutes les nations à appliquer les sanctions de l’ONU contre le Nord. Le Conseil de sécurité a initialement imposé des sanctions à la Corée du Nord après son premier essai nucléaire en 2006 et les a rendues plus sévères en réponse à de nouveaux essais nucléaires et au missile nucléaire et balistique de plus en plus sophistiqué du pays programmes.

La déclaration des États-Unis et des membres du Conseil, l’Albanie, la France, l’Irlande et le Royaume-Uni, rejoints par le Japon, a condamné le lancement de missile du 5 janvier, le qualifiant de « violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité ». La « poursuite continue des programmes d’armes de destruction massive et de missiles balistiques par la Corée du Nord est une menace pour la paix et la sécurité internationales », a déclaré la déclaration, lue par l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield, entourée de diplomates des cinq autres pays.

Les six pays ont déclaré que le lancement montrait la détermination de la Corée du Nord « à étendre ses capacités d’armes illégales » qui augmentent « le risque d’erreur de calcul et d’escalade et constituent une menace importante pour la stabilité régionale ». Chaque lancement de missile fait non seulement progresser les capacités de la Corée du Nord, mais étend ses armes pour l’exportation vers des clients illégaux et des marchands d’armes du monde entier et utilise de l’argent qui devrait être dépensé pour la population du pays confrontée à « une crise humanitaire de plus en plus grave », ont déclaré les six pays.

« Notre objectif reste la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne », ont-ils déclaré, se disant prêts à soutenir la diplomatie à cette fin. Il appartient à la Corée du Nord, ont déclaré les six pays, de « choisir le dialogue et la paix plutôt que ses et le programme d’armes menaçantes ».

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.