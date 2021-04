Les États-Unis et l’Iran vont avoir des négociations indirectes sur un accord nucléaire à Vienne

Après des mois de quasi-absence de mouvement, les États-Unis et l’Iran auront enfin leur première vraie chance de relancer l’accord nucléaire de 2015 la semaine prochaine.

Mardi, des responsables d’Iran, de l’Union européenne, de Russie, de Chine, de France, du Royaume-Uni et d’Allemagne se réuniront à Vienne, en Autriche, pour discuter de la manière dont les États-Unis – qui se sont retirés de l’accord nucléaire multilatéral en 2018 sous le président Donald Trump – peut revenir au pacte connu officiellement sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA). C’est un accord que beaucoup aimeraient maintenir en vie car il freine gravement le développement nucléaire de l’Iran en échange d’un allégement des sanctions.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, m’a confirmé que les États-Unis seraient présents «pour identifier les problèmes liés à un retour mutuel au respect du JCPOA avec l’Iran», a-t-il déclaré. Les responsables de l’administration du président Joe Biden ne parleront pas directement aux Iraniens, mais ils rencontreront les autres parties.

«Les principales questions qui seront discutées sont les mesures nucléaires que l’Iran devrait prendre pour revenir au respect des termes du JCPOA, et les mesures d’allégement des sanctions que les États-Unis devraient prendre pour revenir au respect. aussi », a-t-il poursuivi, ajoutant« nous ne prévoyons pas de percée immédiate … mais nous pensons que c’est un pas en avant sain. »

Les analystes sont d’accord. « Il est prometteur que des groupes d’experts se réuniront pour discuter des questions clés de l’allégement des sanctions et du démantèlement nucléaire », a déclaré Eric Brewer, un expert du programme nucléaire iranien au Center for Strategic and International Studies à Washington, DC, « mais je avertissez que nous ne sommes pas encore sortis du bois. »

L’accord avec l’Iran porte sur le maintien en vie. Cette rencontre peut aider à le ramener à la vie.

La session de la semaine prochaine, rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal, est un gros problème et intervient après des mois de postures de Washington et de Téhéran.

Au cœur de l’accord avec l’Iran se trouvait un simple commerce: Téhéran restreindrait sévèrement son développement nucléaire en échange d’un allégement des sanctions si nécessaire de la part des États-Unis et d’autres signataires. Mais les États-Unis ont rompu le pacte et ont réimposé leurs sanctions après l’administration Trump il y a trois ans, conduisant à un effondrement dramatique de l’économie iranienne aggravée par la pandémie.

En réponse, Téhéran a violé ses conditions en tant que tactique de pression. Parmi les mouvements de provocation, l’Iran a commencé à enrichir de l’uranium à des niveaux supérieurs aux plafonds définis dans l’accord.

Cela a conduit à une impasse après l’entrée en fonction de Biden. Même si la nouvelle administration a manifesté le désir de revenir à l’accord, elle a déclaré que l’Iran ne recevrait aucun allégement des sanctions jusqu’à ce qu’il revienne en conformité avec l’accord. Téhéran, quant à lui, a déclaré que les États-Unis devaient d’abord lever les sanctions financières à la fois en signe de bonne volonté et par souci d’équité depuis que Washington s’est retiré de l’accord.

L’équipe de Biden a fait de multiples efforts pour sortir de l’impasse.

En février, par exemple, Washington a accepté une offre de tenir des pourparlers informels avec Téhéran, négociée par l’Union européenne. Mais l’Iran a rejeté cette opportunité, un responsable déclarant que «le moment n’est pas venu pour la réunion informelle proposée».

Et le mois dernier, selon Politico, les États-Unis ont proposé à Téhéran de cesser d’enrichir de l’uranium et d’arrêter les travaux sur les centrifugeuses avancées en échange d’un allégement partiel des sanctions. Mais une fois de plus, l’Iran a refusé l’offre.

Tout cela n’est pas de bon augure pour la réunion de la semaine prochaine, d’autant plus que les États-Unis et l’Iran n’interagiront pas directement, une décision que le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif a jugée «inutile». Price, le porte-parole de l’État, m’a dit que «les États-Unis restent ouverts» à de telles discussions directes.

Ce qui semble plus possible, c’est que Washington et Téhéran pourraient quitter l’Autriche avec une meilleure compréhension de la manière dont les deux parties s’attendent à ce que la reprise de l’accord avec l’Iran se déroule.

«À ce stade, il semble qu’ils soient moins intéressés par les gestes initiaux que par la définition de ce à quoi ressemblerait un retour complet à la conformité», a déclaré vendredi un responsable américain anonyme au Wall Street Journal. « Cela ne nous pose aucun problème car cela correspond à notre propre point de vue initial. »

Mais même dans ce cas, les complications abondent, a déclaré Brewer, qui a travaillé sur les questions nucléaires iraniennes à la Maison Blanche de la dernière administration.

«Pensez-y comme deux morceaux de temps. Il faudra du temps aux États-Unis et à l’Iran pour parvenir à un accord sur ce qui constitue la conformité, les étapes impliquées et la séquence », m’a-t-il dit. «Et puis une fois que cela est convenu, [there’s] le temps nécessaire pour mettre en œuvre le plan. » Une partie de ce processus de mise en œuvre consiste à vérifier que l’Iran a effectivement mis fin à ses progrès nucléaires, et peut-être même à une réunion directe entre les États-Unis et l’Iran pour finaliser les termes.

Ensemble, il n’y aura probablement pas de voie à suivre globale convenue à Vienne la semaine prochaine. Mais les pourparlers pourraient marquer la fin de l’impasse et le début du chemin du retour au pacte nucléaire.