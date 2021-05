Les États-Unis et l’OTAN lancent un exercice militaire massif au milieu des plaintes de la Russie ⋆ .

À la suite de plaintes de la Russie selon lesquelles il était présenté comme un ennemi simulé de l’OTAN, les États-Unis et leurs alliés ont lancé mardi un exercice militaire planifié depuis longtemps en Europe, impliquant plus de 28000 soldats de 26 pays s’entraînant à travers le continent. L’exercice Defender-Europe 21 a débuté après les cérémonies d’ouverture en Albanie et fait suite aux mouvements de troupes russes le long de la frontière avec l’Ukraine.

Au milieu des spéculations du mois dernier selon lesquelles la Russie avait l’intention d’envahir ou d’intimider l’Ukraine, Moscou a accusé l’actuel exercice de l’OTAN d’avoir été conçu en pensant à un ennemi russe.

Les États-Unis et leurs alliés mènent régulièrement des exercices «avec une orientation clairement anti-russe», a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergey Shoygu, lors d’une vidéoconférence en avril avec d’autres chefs militaires. Notant que Defender Europe 21 est le plus grand exercice de l’OTAN en 30 ans, Shoygo a présenté l’entraînement comme une menace pour la Russie.

Selon le Pentagone, Defender Europe est censé renforcer l’état de préparation au sein de l’alliance de l’OTAN.

«Il est de nature défensive, axé sur la dissuasion de l’agression, tout en préparant nos forces à répondre à la crise et à mener des opérations de combat à grande échelle si nécessaire», a déclaré cette semaine le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

Dans une remarque visant au long silence de Moscou sur les raisons pour lesquelles 100 000 soldats russes avaient été envoyés à la frontière ukrainienne, Kirby a souligné l’ouverture autour de Defender Europe.

“Nous venons en fait sur le podium et vous en parlons”, a déclaré Kirby aux journalistes lundi. «Je vous ai dit combien de soldats. Je vous ai dit combien de nations. J’ai parlé de détails sur ce qu’ils vont faire de l’exercice … et nous ne sortons pas cela de Moscou, et nous ne l’avons pas fait. C’est donc là une grande différence. »

Le Pentagone a commencé à déplacer des troupes et du matériel vers l’Europe pour l’exercice en mars et, en avril, a déplacé des stocks militaires prépositionnés d’Allemagne, d’Italie et des Pays-Bas. La formation se concentrera sur la défense des régions des Balkans occidentaux et de la mer Noire, et répétera également des opérations de défense ailleurs en Europe et en Ukraine, selon le Pentagone. Les événements comprendront une formation au tir réel, des exercices médicaux et des simulations d’évacuations.

L’exercice aura lieu pendant que certaines troupes russes restent dans la zone.

“Il y en a encore pas mal, je veux dire qu’il y a encore beaucoup de forces déployées contre ou alignées le long de la frontière avec l’Ukraine et dans la Crimée occupée”, a déclaré Kirby. «Et les intentions n’ont toujours pas été complètement claires.»

Le ministère russe de la Défense n’a pas répondu aux questions de Just the News.

La majeure partie de l’exercice de l’OTAN aura lieu en mai et se poursuivra jusqu’au début de l’été.

“Cet exercice se déroule à la mi-juin, et vous allez en avoir assez de m’entendre parler de European Defender depuis le podium parce que je vais continuellement parler de ce que nous faisons”, a déclaré Kirby. «Cela s’appelle la transparence. C’est une chose merveilleuse.