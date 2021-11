Les États-Unis exigeront des vaccins pour tous les frontaliers étrangers en janvier

Les travailleurs non-résidents essentiels qui conduisent aux États-Unis doivent être entièrement vaccinés contre le COVID-19 d’ici le 22 janvier, a annoncé la Maison Blanche.

Les chauffeurs de camion, les intervenants d’urgence et les représentants du gouvernement seront soumis aux mêmes règles que ceux qui traversent la frontière du Canada ou du Mexique pour le plaisir, a déclaré mardi un haut responsable de l’administration du président Biden.

En vertu de la nouvelle politique, les citoyens américains et les résidents permanents seraient toujours autorisés à entrer aux États-Unis même s’ils n’avaient pas retroussé leurs manches, mais seraient soumis à des tests COVID-19 supplémentaires à la fois comme précaution de santé publique et comme dissuasion de rester non vaccinés, selon au responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

La Maison Blanche a retardé une exigence de vaccination pour les voyageurs essentiels au début du mois afin de ne pas interrompre le commerce intracontinental, qui se poursuit sans relâche depuis le début de la pandémie.

Les réglementations à venir ont été qualifiées de «mandats gouvernementaux inutiles» par une association professionnelle représentant 150 000 conducteurs aux États-Unis et au Canada.AP

« Ces exigences sont un autre exemple de la façon dont des réglementations peu pratiques éloigneront les conducteurs prudents de la route », a déclaré Norita Taylor, porte-parole de la Owner-Operator Independent Drivers Association.

Les directives frontalières interviennent alors que la Maison Blanche continue d’utiliser des manœuvres légales pour augmenter les taux de vaccination du pays. Environ 47 millions d’adultes dans le pays n’ont toujours pas été vaccinés mardi, selon le CDC.

Une politique radicale de Biden qui obligerait les travailleurs des grandes entreprises à prouver leur statut vaccinal ou à se soumettre à des tests hebdomadaires et à porter des masques avant le 4 janvier a été suspendue par un tribunal fédéral la semaine dernière.

Avec fils AP