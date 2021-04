Les États-Unis exportent l’intégralité de l’approvisionnement en vaccins AstraZeneca ⋆ .

Un travailleur de la santé montre une boîte de vaccin AstraZeneca, à Turin, en Italie, le 19 mars 2021 (Crédit: Massimo Pinca / .)

Les États-Unis partageront l’intégralité de leur approvisionnement en vaccins contre le coronavirus AstraZeneca avec les pays du monde une fois que le tir sera approuvé par les régulateurs fédéraux de la sécurité, a déclaré le coordinateur COVID-19 de la Maison Blanche Jeff Zients à Associated Press lundi.

Les États-Unis devraient produire jusqu’à 60 millions de doses d’AstraZeneca qui pourront être exportées dans les mois à venir. La nouvelle intervient alors que la propagation du coronavirus continue de ravager de grandes nations, notamment l’Inde et le Brésil.

«Étant donné le solide portefeuille de vaccins dont disposent déjà les États-Unis et qui ont été autorisés par la FDA, et étant donné que le vaccin AstraZeneca n’est pas autorisé aux États-Unis, nous n’avons pas besoin d’utiliser le vaccin AstraZeneca ici au cours des prochaines années. mois », a déclaré Zients. «Par conséquent, les États-Unis étudient des options pour partager les doses d’AstraZeneca avec d’autres pays au fur et à mesure qu’elles deviennent disponibles.»

La Maison Blanche est convaincue que l’approvisionnement américain en vaccins contre les coronavirus Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson est suffisant pour vacciner tous les Américains. L’administration Biden a déjà exporté 4 millions de doses de vaccins AstraZeneca vers le Canada et le Mexique.

Les doses d’AstraZeneca sont actuellement utilisées dans des dizaines de pays du monde et étaient au cœur du programme de vaccination du Royaume-Uni, crédité de la réduction de la propagation du coronavirus dans ce pays. D’autres pays européens ont brièvement interrompu la distribution du vaccin pour enquêter sur un problème de coagulation sanguine qui pourrait être un effet secondaire rare du vaccin.

Au 4 avril, les régulateurs européens ont déclaré qu’environ 222 receveurs dans l’Union européenne et au Royaume-Uni avaient développé le caillot sur plus de 34 millions de personnes ayant reçu le vaccin au total.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.

