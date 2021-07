20/07/2021 à 15h42 CEST

Ronald Gonçalves

En quelques jours, Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ils auront enfin surmonté l’obstacle posé par la pandémie de coronavirus et, enfin, ils seront menés à bien. Le pays du soleil levant sera le décor du retour tant attendu des JO, qui désigne une fois de plus les États-Unis comme le meilleur candidat pour remporter le plus grand nombre de prix.

En ce sens, il est impératif de se rappeler que la nation nord-américaine est, historiquement, la plus primée de tout le concours. Avec 1022 or, 794 argent Oui 704 bronzes, le pays des étoiles et des rayures dépasser 2500 médailles Et, étant donné que l’Union soviétique a été dissoute, ses persécuteurs les plus directs sont Grande Bretagne (847) et Chine (543).

Cependant, dans la mesure où Tokyo 2020 respect, ils sont tellement Chine Quoi Japon les meilleurs prétendants de États Unis selon les estimations des bookmakers. Donc, plus précisément, voici les citations pour plus de médailles d’or :

États Unis: 1,08 euro.Chine: 6€.Japon: 23 euros.Comité olympique russe: 41€.Grande Bretagne: 41€.

D’autre part, se référant aux citations pour les médailles plus générales, la liste reste avec quelques variantes :

États Unis: 1,03 euro.Chine: 9,5 euros.Comité olympique russe: 19€.Japon: 26 euros.Grande Bretagne: 41€.

Donc, États Unis est, selon les projections, l’équipe à battre dans toutes les disciplines de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020, dont le commencement sera celui-ci 23 juillet.