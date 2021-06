Les États-Unis feront un gros investissement pour fabriquer des semi-conducteurs et ne dépendront pas d’autres pays | La technologie

Les États-Unis ne veulent pas que la crise des semi-conducteurs continue d’affecter leur industrie et feront un gros investissement avec l’intention de la surmonter.

La situation a été éclipsée en principe par la pandémie de coronavirus, mais comme elle s’allonge et affecte les fabricants de différents secteurs Les inquiétudes concernant le manque de semi-conducteurs ont augmenté. Cette pénurie est vécue dans le secteur technologique, mais aussi dans le secteur automobile et il semble difficile d’y remédier dans un avenir proche.

Nous avons précédemment évoqué l’avenir plein d’inconnues auquel le secteur technologique est confronté en raison de la forte demande de composants et du manque de puces. Mais étant donné la situation qui existe partout sur la planète, en Les États-Unis veulent investir dans sa fabrication pour surmonter la crise et ne pas dépendre de tiers.

Le Sénat des États-Unis a approuvé le projet de loi sur la concurrence et l’innovation et, entre autres mesures, injecter de grosses sommes d’argent dans différents domaines dans le but de gagner en puissance technologique et de continuer à considérer la Chine d’égal à égal et d’autres pays asiatiques.

Tel qu’approuvé par le Sénat, sera attribué 52 milliards de dollars pour la fabrication de semi-conducteurs avec l’intention de résoudre la crise au plus vite et de ne pas dépendre d’entreprises étrangères qui seront plus soucieuses dans un premier temps d’approvisionner les entreprises de leur pays.

Mais ce ne sera pas la seule injection d’argent, la National Science Foundation recevra une augmentation de 30% de son financement pour promouvoir la recherche dans les domaines technologiques émergents, comme le rapporte The Verge.

Le sénateur Chuck Schumer a résumé ces mouvements dans une phrase qui semble indiquer l’intention ultime : « Celui qui remportera la course aux technologies du futur sera le leader économique mondial. Et pour y parvenir, il faut être autant que possible un pays autonome. En 2017, Samsung a été couronné comme le plus grand fabricant de semi-conducteurs et a également été parmi les premiers à mettre en garde contre ce qui se passait, mais les États-Unis veulent être en tête de ce secteur.

Bien que ce projet de loi n’ait pas été loin des débats sur les entreprises à aider, la manière de contrôler le financement et d’autres questions politiques, de tous les fronts le la nécessité de soutenir avec de l’argent public un secteur qui ne peut pas se permettre de continuer à ralentirEncore moins dans un contexte qui inclut le coronavirus et une guerre commerciale avec la Chine.