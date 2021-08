Les États-Unis forment une collaboration conjointe en matière de cyberdéfense pour lutter contre les ransomwares

in

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) est en train de former une initiative appelée Joint Cyber ​​Defense Collaborative avec certaines entreprises du secteur privé (via WSJ).

JCDC

Le programme vise à aider à arrêter les ransomwares et autres cyberattaques contre les fournisseurs de cloud computing. L’objectif ultime est d’améliorer la planification de la défense et le partage d’informations entre le gouvernement et les entreprises privées.

Les États-Unis ont été témoins de plusieurs attaques de ransomware contre des sociétés d’infrastructure au cours des derniers mois. En mai, Colonial Pipeline a été attaqué et un groupe de piratage a suspendu ses opérations avec un ransomware.

En réponse à cela, le DHS a mis en place une directive sur la sécurité pour obliger les propriétaires et exploitants de pipelines critiques à signaler les incidents de cybersécurité confirmés et potentiels à la CISA.

Puis, en juillet, le fournisseur de cloud Kaseya a été attaqué par le groupe lié à la Russie REvil. Désormais, le DHS souhaite que tous les fournisseurs de cloud et les entreprises de sécurité s’engagent dans une directive de sécurité similaire. Les participants incluent Google, Amazon, Microsoft, FireEye, Palo Alto Networks, AT&T, Verizon, Lumen Technologies et CrowdStrike Holdings.