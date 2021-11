LES ÉTATS-UNIS IMPORTENT ENCORE PLUS D’ARGENT CETTE ANNÉE : s’approvisionnant en Turquie, en Russie, en Ouzbékistan et au Kazakhstan

par Steve St. Angelo, SRSRocco Rapport :

La demande américaine d’investissement en argent continuant d’être très forte cette année, les États-Unis importent encore plus d’argent. Le marché américain achète maintenant du métal de Turquie, de Russie, d’Ouzbékistan et du Kazakhstan pour accéder à plus d’argent. Alors que les États-Unis reçoivent la majeure partie de leur argent du Mexique et du Canada, ils ont importé près de 10 millions d’onces d’argent de ces quatre pays.

Selon les enquêtes de l’USGS sur l’industrie minérale de l’argent, les importations totales d’argent des États-Unis ont atteint près de 4 000 tonnes métriques ™ au cours des sept premiers mois de l’année. Le graphique ci-dessous montre l’augmentation cumulée des importations d’argent aux États-Unis de janvier à juillet 2021.

De janvier à juillet 2021, les États-Unis ont importé 126 millions d’onces (Moz) d’argent pour une valeur totale de 3,43 milliards de dollars… avec un prix spot moyen de 27,22 $. Quelle différence par rapport au prix moyen de l’année dernière lorsque les importations d’argent des États-Unis pour janvier-juillet 2020 étaient de 118 Moz à une moyenne de 18,68 $.

Avec la forte flambée des prix de l’argent en juillet 2020, les États-Unis ont importé un record de 1 060 tm ou 34 Moz en un mois seulement. Cela a fait grimper le total cumulé des importations d’argent des États-Unis à 3 677 tm (118 Moz) contre 3 920 tm (126 Moz) au cours de la même période cette année.

Alors, d’où vient tout cet argent ? Comme je l’ai mentionné au début de l’article, la plupart de l’argent provient des deux voisins les plus proches des États-Unis, le Mexique et le Canada. Les États-Unis ont importé plus de 2 000 tm de leur argent du Mexique et du Canada au cours des sept premiers mois de 2021. La Suisse occupait la troisième place avec 465 tm, suivie de la Pologne avec 361 tm. Il s’agissait des quatre principales sources d’importation d’argent des États-Unis.

Ce qui était intéressant cette année, c’est que les États-Unis ont acquis de l’argent de Turquie, de Russie, d’Ouzbékistan et du Kazakhstan, quatre pays dont ils n’importent généralement pas. La Turquie était la sixième source en importance avec 140 tm, le Kazakhstan, la Russie et l’Ouzbékistan représentant un total de 157 tm. Ainsi, ces quatre pays ont expédié près de 300 tm ou 10 millions d’onces d’argent aux États-Unis au cours des sept premiers mois de l’année.

Il sera intéressant de voir quelles seront les importations d’argent des États-Unis pour les mois restants en 2021. L’Inde importe maintenant beaucoup d’argent depuis septembre, cela pourrait devenir très intéressant alors que le monde commence à se rendre compte que l’ARGENT est l’un des rares Des magasins de valeur de HAUTE QUALITÉ.

