Les États-Unis intensifient leurs efforts pour que Taïwan « participe de manière significative à l’ONU – « Soutien ferme » | Monde | Nouvelles

Dans un communiqué publié hier, le département d’État américain a confirmé : « Le 22 octobre 2021, l’Institut américain de Taïwan et le Bureau de représentation économique et culturel de Taipei (TECRO) ont convoqué des représentants de haut niveau du département d’État américain et du ministère de Taïwan. des Affaires étrangères pour un forum virtuel sur l’élargissement de la participation de Taïwan aux Nations Unies et dans d’autres forums internationaux. l’environnement et le changement climatique, l’aide au développement, les normes techniques et la coopération économique.

« Les participants américains ont réitéré l’engagement des États-Unis envers la participation significative de Taïwan à l’Organisation mondiale de la santé et à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et ont discuté des moyens de mettre en évidence la capacité de Taïwan à contribuer aux efforts sur un large éventail de questions.

« Les participants ont salué l’expansion significative cette année du cadre mondial de coopération et de formation, démontrant la volonté et la capacité de Taïwan à relever les défis mondiaux par le biais d’une collaboration multilatérale.

Selon le Guardian, le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a remercié les États-Unis pour leur « ferme soutien » à Taipei.

Les commentaires du département d’État américain interviennent quelques jours seulement après que le président américain Joe Biden a déclaré pour la deuxième fois en trois mois que Washington défendrait Taïwan en cas d’attaque chinoise.

Il a confirmé lors d’un événement à la mairie de CNN que les États-Unis « promettent de protéger Taïwan ».

« Oui, nous nous sommes engagés à le faire », a ajouté le 46e président.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré plus tard: « Nous respecterons notre engagement en vertu de la loi, nous continuerons à soutenir l’autodéfense de Taiwan et nous continuerons à nous opposer à tout changement unilatéral du statu quo. »

Taïwan, qui opérait alors sous son nom officiel de République de Chine, a occupé le siège chinois à l’ONU à New York de 1945 à 1971.

Le président chinois Xi Jinping devrait s’exprimer plus tard dans la journée pour célébrer le 50e anniversaire de la Chine en tant que membre de l’ONU.

L’Armée populaire de libération a récemment envoyé des centaines d’avions de guerre dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taïwan, craignant que la Chine ne lance une invasion plus tôt que tard.