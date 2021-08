Les États-Unis, la Chine et le portefeuille de nouvelles marques contribuent à stimuler les ventes de Safilo au premier semestre – WWD

MILAN — Un rééquilibrage réussi du portefeuille de marques du Groupe Safilo ; Une forte dynamique aux États-Unis, en Chine et en ligne, ainsi qu’une augmentation des ventes de montures de prescription, ont permis à la lunetterie italienne de renouer avec les bénéfices et d’enregistrer une augmentation de ses ventes au premier semestre.

Au cours du semestre clos le 30 juin, Safilo a déclaré un bénéfice net ajusté de 4,4 millions d’euros, contre une perte nette ajustée de 63,7 millions d’euros pour la même période l’an dernier. Cela se compare à un bénéfice net de 8,5 millions d’euros enregistré au premier semestre 2019.

Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires s’est élevé à 510,7 millions d’euros, en hausse de 52,2% par rapport à 335,6 millions d’euros à la même période l’an dernier. Par rapport au premier semestre 2019, les ventes ont augmenté de 3 %.

Lors d’une conférence téléphonique avec les analystes en fin de séance, le directeur général Angelo Trocchia a vanté un deuxième trimestre qui “poursuivait la solide dynamique de ventes et de rentabilité des trois premiers mois de l’année”, ce qui a permis à Safilo de clôturer le premier semestre avec un rebond « bien au-dessus du premier semestre 2019. Nous croyons au travail que nous faisons et nous avançons dans la bonne direction ».

Suite à la sortie des marques sous licence Dior, Max Mara et, depuis fin juin, Fendi, Safilo rééquilibre son écurie de marques avec l’arrivée de nouvelles marques propriétaires et sous licence, de Blenders et Privé Revaux, à Levi’s, David Beckham, Missoni, Ports, Isabel Marant et Under Armour – compensant efficacement les licences résiliées fin 2020. Le directeur financier Gerd Graehsler a déclaré que les nouvelles licences et les acquisitions, telles que celles de la marque numérique native Blenders Eyewear et Privé Revaux, ont aidé compensé la sortie de licences d’environ 200 millions d’euros de chiffre d’affaires fin 2019.

La performance organique des ventes délivrée par les marques comparables du groupe a été très positive, en hausse à un chiffre à taux de change constants par rapport au deuxième trimestre 2019, tirée par les bonnes performances de Smith dans ses catégories de produits cœur, par Carrera et les principales licences d’Hugo. Patron, Tommy Hilfiger, Kate Spade et Jimmy Choo.

En mai, Safilo a signé une licence avec Dsquared2 et, en juillet, avec Carolina Herrera. Trocchia a souligné l’importance de cet accord « en termes de taille et de positionnement, et il complète notre offre féminine. Cela contribuera à renforcer nos activités dans la péninsule ibérique et en Amérique latine et du Nord, et nous aidera à équilibrer la sortie de certaines licences. » La première collection sera lancée en janvier pour le printemps.

Au deuxième trimestre 2021, l’activité en ligne du groupe a augmenté de 64% par rapport à la même période de l’année dernière, atteignant 14,4% des ventes totales, grâce à la contribution des ventes e-commerce de Blenders et aux revenus générés via Internet pur. joueurs et au canal de vente directe aux consommateurs de Smith.

Les actionnaires de Safilo ont approuvé le 30 juillet une augmentation de capital d’un montant maximum de 135 millions d’euros, qui devrait soutenir davantage les investissements du groupe, y compris les nouvelles opportunités qui pourraient se présenter dans le secteur.

Lorsqu’on lui a demandé d’élaborer, Trocchia a déclaré qu’il n’y avait pas d’option d’acquisition concrète sur la table, mais nous sommes fortement intéressés par les opportunités et nous voulons être prêts. L’industrie est très dynamique, en grande évolution et nous pensons que nous devons être dans les bonnes conditions. » Il a coché l’émergence d’Essilux, Thélios et Kering, et a déclaré : « Nous nous sommes demandé si cela avait du sens de rester tel quel ? » Répondant à une autre question sur le sujet, il a déclaré que les cibles éventuelles seraient “en b-to-c ou en optique”.

Trocchia et Graehsler ont souligné l’accent accru mis sur la division optique, citant par exemple les nouvelles lunettes de vue à succès Polaroid et Carrera. Trocchia a déclaré qu’au cours des deux dernières années, Safilo avait renforcé sa force de vente “en apprenant à vendre de l’optique par rapport au soleil, ce qui nécessite un ensemble de capacités très différent”, et en poussant davantage sur “le service, qui devient crucial avec l’optique”.

Les produits de sport ont également contribué à stimuler l’activité. Les ventes de Smith ont presque doublé au deuxième trimestre par rapport à 2019, a déclaré Graehsler, également stimulé par le canal de vente directe aux consommateurs.

Au premier semestre, les ventes en Amérique du Nord se sont élevées à 240,1 millions d’euros, soit 47 % du total, et ont augmenté de 86,9 %. Graehsler a déclaré que le rebond aux États-Unis était « meilleur que prévu ».

Les revenus en Europe ont augmenté de 26,2% à 208,2 millions d’euros, représentant 40,8% du total.

Les ventes en Asie-Pacifique ont représenté 5,1% du total, s’élevant à 25,9 millions d’euros, en hausse de 9,1%. Graehsler a vanté les performances de Safilo en Chine, mais a déclaré que les blocages continus dans la région Asie-Pacifique pesaient sur les affaires là-bas. Tocchia a noté que la licence Ports, qui a connu un grand succès, reflétait le fort intérêt de Safilo pour la Chine.

Les ventes dans le reste du monde ont totalisé 36,5 millions d’euros, en hausse de 98,6%.

Le résultat courant avant intérêts, impôts et amortissements s’élève à 49,7 millions d’euros, contre une perte ajustée de 28,3 millions d’euros enregistrée au premier semestre de l’année dernière. Cela se compare à un EBITDA ajusté de 41,2 millions d’euros au premier semestre 2019.

Le résultat opérationnel ajusté s’élève à 24,7 millions d’euros, contre une perte ajustée de 55,2 millions d’euros au premier semestre de l’année dernière. Cela se compare au résultat opérationnel ajusté de 13,3 millions d’euros enregistré au premier semestre 2019.

Au 30 juin, l’endettement net s’élève à 226,9 millions d’euros contre 222,1 millions d’euros à fin décembre 2020.

Sur la base d’un premier semestre meilleur que prévu et de la poursuite des tendances positives au début du troisième trimestre, Graehsler a déclaré qu’il s’attend à ce que les ventes du groupe pour l’ensemble de l’année 2021 soient supérieures aux niveaux de 2019, en hausse de quelques chiffres à taux de change constants. L’EBITDA ajusté pour l’année devrait également dépasser les niveaux de 2019. De telles attentes sont également “basées sur l’hypothèse d’un environnement commercial stable” au second semestre 2021, en relation avec la pandémie de COVID-19, a-t-il souligné. Cela permet également à Safilo de confirmer son Group Business Plan 2020-24, annoncé fin 2019.