Les États-Unis lèvent les interdictions d’entrée sur les voyages internationaux. Voici les nouvelles règles

Des militaires parlent aux voyageurs à leur arrivée au terminal 4 de l’aéroport international JFK de New York le 22 décembre 2020.

Les halls d’arrivée et de départ internationaux comptent parmi les parties les plus endormies des aéroports américains depuis que Covid-19 a été déclaré pandémie en mars 2020.

Cela devrait changer lundi lorsque les États-Unis lèveront les restrictions de voyage en cas de pandémie qui ont interdit de nombreux visiteurs internationaux depuis le début de l’année dernière, des mesures qui ont fait baisser les revenus des hôtels, des détaillants, des restaurants et des compagnies aériennes.

Instaurées pour la première fois par l’administration Trump, puis étendues à d’autres pays par le président Joe Biden plus tôt cette année, les restrictions interdisaient à la plupart des visiteurs de l’UE, du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud, d’Inde, du Brésil et de Chine de se rendre aux États-Unis.

La réouverture de la frontière à de nombreux visiteurs internationaux s’accompagne d’un nouvel ensemble de règles, telles que les exigences en matière de vaccination.

Les compagnies aériennes ont signalé une augmentation des réservations aux États-Unis et s’attendent à une augmentation immédiate du nombre de voyageurs, même avant les périodes de pointe des vacances.

United Airlines a déclaré s’attendre lundi à 50% de passagers internationaux entrants supplémentaires par rapport à la semaine précédente, alors qu’elle transportait 20 000 personnes. Delta Air Lines a déclaré qu’elle s’attend à ce que nombre de ses vols internationaux soient pleins et à forte demande au cours des prochaines semaines. Le site de suivi des tarifs aériens Hopper a déclaré que les recherches de vols internationaux vers les États-Unis avaient plus que quadruplé depuis que l’administration Biden a annoncé en septembre qu’elle lèverait les restrictions.

Les compagnies aériennes ont ramené davantage de vols internationaux, bien que les horaires soient toujours inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie. La compagnie aérienne United effectuera 69 % de son programme international 2019 le mois prochain, contre 63 % ce mois-ci et son programme transatlantique sera rétabli à 87 % en décembre. La capacité internationale d’American Airlines pour novembre et décembre devrait être plus du double de celle d’il y a un an et en baisse de 28 % par rapport à 2019.

Voici ce que vous devez savoir sur les voyages internationaux aux États-Unis à partir du 8 novembre :

Preuve de vaccination

En vertu des nouvelles règles, les non-citoyens entrants devront prouver qu’ils sont entièrement vaccinés contre Covid-19 avant de s’envoler pour les États-Unis. Cela signifie que la seconde d’un vaccin à deux doses doit avoir été achevée deux semaines avant le départ. La documentation peut être présentée sous la forme d’un certificat papier, d’une photo du document ou d’une version numérisée. Il sera examiné par le personnel de la compagnie aérienne.

Les vaccins acceptés sont ceux approuvés ou autorisés par la Food and Drug Administration et ceux répertoriés pour une utilisation par l’Organisation mondiale de la santé : Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm et Sinovac.

Tests covid

Les États-Unis exigeront également la preuve d’un test Covid négatif au cours des trois derniers jours pour tous les voyageurs vaccinés. Le pays l’exige depuis janvier pour toutes les arrivées, y compris les citoyens américains.

Si un voyageur n’est pas vacciné, y compris un citoyen américain, le test Covid doit avoir été effectué dans la journée précédant le départ.

Les résultats des tests rapides d’antigène et de PCR seront acceptés.

Mineurs et autres exemptions de vaccins

Les États-Unis ont décrit un certain nombre d’exemptions aux nouvelles règles. Ceux-ci incluent les voyageurs internationaux de moins de 18 ans, car certains pays n’ont pas encore autorisé les vaccins pour les enfants ou ont une faible disponibilité de vaccins.

Les visiteurs internationaux de plus de 2 ans voyageant avec des adultes vaccinés doivent toujours présenter la preuve d’un test Covid négatif effectué dans les trois jours suivant le départ. S’ils voyagent non accompagnés, ils doivent justifier d’un test passé dans la journée.

Les États-Unis exemptent également les exigences de vaccination pour les visiteurs de 50 pays où la disponibilité des vaccins et les taux de vaccination sont faibles, y compris une grande partie de l’Afrique ainsi que l’Afghanistan, Haïti, l’Irak et l’Arménie.

Les visiteurs qui n’ont pas été vaccinés pour des raisons médicales devront présenter à la compagnie aérienne une lettre d’un professionnel de la santé. Il existe également des exceptions limitées pour les visiteurs qui doivent se rendre aux États-Unis pour des raisons humanitaires ou d’urgence, ce qui nécessitera une lettre du Département d’État avant le départ.

Citoyens américains

Les citoyens américains ne sont pas tenus de présenter une preuve de vaccination avant le départ. Cependant, s’ils ne le font pas, ils devront justifier d’un test Covid négatif effectué dans un délai d’un jour, au lieu de trois jours pour les voyageurs ayant un carnet de vaccination Covid.

Recherche de contacts

Tous les voyageurs à destination des États-Unis seront tenus de fournir des informations de contact telles que l’e-mail, le numéro de téléphone et l’adresse aux compagnies aériennes en cas d’épidémie après leur arrivée.