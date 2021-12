Les États-Unis lèvent l’interdiction de voyager en Afrique australe

Les États-Unis lèveront les restrictions de voyage sur huit pays d’Afrique australe qu’ils ont imposées pour tenter d’atténuer la propagation de la variante COVID Omicron, a annoncé vendredi la Maison Blanche. La variante, qui a été détectée pour la première fois par des scientifiques en Afrique du Sud, s’est depuis propagée dans le monde entier. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les dirigeants d’Afrique australe ont critiqué l’interdiction de voyager comme étant inefficace et injustement préjudiciable aux économies locales.

L’interdiction du 29 novembre a interdit à presque tous les citoyens non américains qui s’étaient récemment rendus en Afrique du Sud, au Botswana, à Eswatini, en Namibie, au Lesotho, au Malawi, au Mozambique et au Zimbabwe. Les restrictions seront levées le jour de la Saint-Sylvestre.

Omicron se propage maintenant rapidement à travers les États-Unis, y compris parmi les vaccinés, mais une grande majorité des personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées. L’avancée rapide d’Omicron, ainsi que l’augmentation du nombre de personnes se rassemblant à l’intérieur pendant l’hiver, ont entraîné un pic d’infection majeur. La moyenne mobile sur sept jours des cas de COVID-19 aux États-Unis a dépassé 160 000 cette semaine, selon les données collectées par l’Université Johns Hopkins. C’est plus du double de la moyenne fin novembre.

Nous devrions tous être préoccupés par Omicron, mais pas paniqués. Si vous êtes complètement vacciné – et surtout si vous avez reçu un rappel – vous êtes hautement protégé. Mais si vous n’êtes pas vacciné, vous courez un risque plus élevé de tomber gravement malade à cause de COVID-19, d’être hospitalisé et de mourir. – Président Biden (@POTUS) 23 décembre 2021

Une grande partie de la variante du coronavirus Omicron reste inconnue; les scientifiques disent qu’Omicron se propage encore plus facilement que d’autres souches de coronavirus, y compris Delta. Le gouvernement rapporte que 73% des nouvelles infections à l’échelle nationale proviennent de l’Omicron une variante. Mais alors que les infections à percée parmi les personnes vaccinées sont devenues courantes, elles ont rarement conduit à une maladie grave ou à une hospitalisation.

Nouveau: le président Biden lève les restrictions sur huit pays d’Afrique australe mises en place le mois dernier après que la variante Omicron a été identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, a déclaré un responsable de la Maison Blanche à CNN. Les restrictions seront levées le 31 décembre à 00 h 01 HE. – Jim Sciutto (@jimsciutto) 24 décembre 2021

Le porte-parole de la Maison Blanche, Kevin Munoz, a déclaré sur Twitter que la décision avait été recommandée par les Centers for Disease Control and Prevention. Munoz a déclaré que les interdictions de voyager temporaires avaient donné aux scientifiques le temps nécessaire pour étudier la nouvelle variante du virus et conclure que les vaccinations actuelles étaient efficaces pour atténuer son impact. « Les restrictions nous ont donné le temps de comprendre Omicron et nous savons que nos vaccins existants fonctionnent contre Omicron, en particulier renforcés », a tweeté Munoz.

Le 31 décembre, @POTUS lèvera les restrictions de voyage temporaires sur les pays d’Afrique australe. Cette décision a été recommandée par @CDCgov. Les restrictions nous ont donné le temps de comprendre Omicron et nous savons que nos vaccins existants fonctionnent contre Omicron, en particulier boostés. https://t.co/NdRTtntRuE – Kevin Munoz (@KMunoz46) 24 décembre 2021

La propagation rapide de la nouvelle variante n’a pas encore submergé la plupart des systèmes hospitaliers nationaux, mais elle a une fois de plus eu un impact sur les entreprises, les événements sportifs et les plans de voyage de Noël à travers le pays. Plusieurs matchs de la NBA et de la NFL ont été reprogrammés en raison d’épidémies de COVID, et le Hawaii Bowl, prévu vendredi, a été purement et simplement annulé après que Hawaï a été contraint de se retirer. Trois grandes compagnies aériennes ont annulé des dizaines de vols nationaux et internationaux, invoquant des pénuries de personnel.