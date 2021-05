Les États-Unis limitent les voyages depuis l’Inde, citant “ un nombre de cas extrêmement élevé de COVID-19 ” ⋆ .

L’administration Biden a déclaré vendredi que les États-Unis limiteraient les voyages en provenance de l’Inde, citant “ un nombre de cas extrêmement élevé de COVID-19 ”.

L’annonce a été faite par l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, qui a déclaré que la restriction commençait mardi, selon CNN.

«Sur les conseils des Centers for Disease Control and Prevention, l’Administration limitera les voyages depuis l’Inde dès maintenant», a-t-elle déclaré dans un communiqué. «La politique sera mise en œuvre à la lumière du nombre de cas extraordinairement élevé de COVID-19 et des multiples variantes circulant en Inde. La politique entrera en vigueur le mardi 4 mai. »

L’administration émettra une ordonnance restreignant l’entrée aux États-Unis pour les ressortissants étrangers qui ont séjourné en Inde au cours des 14 jours précédents, a déclaré à CNN une source proche de cette décision.

